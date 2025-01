Angelina Mango è tra le artiste più apprezzate della musica italiana, divenuta in poco più di un anno una star internazionale. Figlia d’arte del compiano Pino Mango.

Dopo la sua partecipazione ad Amici, il programma condotto da Maria De Filippi, la sua carriera ha subito un’esplosione unica, calcando plachi importanti e vincendo addirittura Sanremo. Le sue canzoni sono subito divenute delle hit di successo, tormentoni estivi e non.

Oggi è tra le voci più ascoltate del panorama musicale italiano questo in quanto i suoi dischi hanno già raggiunto importanti risultati e conquistato Dischi D’Oro.

Anche Angelina Mango, come tutti gli italiani in questi giorni, si è preso uno stop dai suoi impegni per poter stare vicino alla famiglia nel periodo natalizio. La stessa cantante ha diverse volte dichiarato di voler staccare la spina vivendo un brutto momento personale e di salute.

I problemi che assillano Angelina Mango

In molti si sono chiesti cosa sia successo alla cantante. La stessa ha avuto anche dei problemi alla gola, circostanza che l’ha costretta ad interrompere il tour che era andato già tutto sold out. Ovviamente Angelina si è scusata con i fan affermando che presto avrebbe ripreso il tour in quanto voleva fermarsi un attimo per rifiatare.

In particolare la vincitrice di Sanremo sembra essere in balia di un momento personale molto delicato, legato alla sua relazione amorosa con lo storico fidanzato Antonio Cirigliano, che non è comparso nelle foto delle feste di Natale. E ciò ha fatto sì che tutti pensassero che tra i due ci fosse crisi di sentimenti. Entrambi avrebbero deciso di comune accordo di pensare prima alla propria carriera professionale.

“Ma Antonio dov’è?”, “Vi siete lasciati?”, queste le domande di alcuni fan sui social dando inizio ad una sorta di speculazione. Al momento però Angelina è in silenzio stampa, non rispondendo a nessuna insinuazione.