Ha spiazzato tutti una foto che gira sul web. Kerem Bursin su uno yacht con amici ed una donna, ma non è la fidanzata dell'attore turco, Melisa Tapan Sabanci.

E allora chi è? Nessuno scoop: è un’amica di Kerem, Irmak-Hande Pakdemir.

Kerem Bursin ha ospitato sullo yacht l’attore americano Mat Macgorry, che interpretava Asher nella serie TV How To Get Away With Murder, e il regista turco Jesse Fleece, oltre a un paio di amici universitari.

Prima una visita ad Istambul, poi Kerem li ha portati a Bodrum. Alcuni scatti ritraggono Bursin mentre si accinge a fare sport sott’acqua.

Il gruppo di amici è stato visto su una barca ancorata al largo della costa di Yalıkavak. Ad un certo punto, Matt McGorry e Jesse Fleece escono in mare su una moto d'acqua. Kerem Bursin ha fotografato quei momenti della coppia con il suo cellulare dalla barca.

L'assenza dell'attuale fidanzata di Kerem, Melisa Tapan Sabanci

Si nota però l’assenza della fidanzata di Kerem, Melisa Tapan Sabanci. Sembra strano, infatti, che l’attrice non sia stata presente durante questi giorni di vacanza di Kerem. Che sia successo qualcosa tra di loro? Qualche settimana fa i due sono stati insieme a Bodrum, luogo in cui Kerem sta girando il suo nuovo film per la Disney Plus.

In una recente intervista Melisa ha dichiarato che appena può raggiunge il suo fidanzato per trascorrere un po' di tempo insieme, visto che l’attore è sempre troppo impegnato. Allora viene da chiedersi perché non è presente in questa gita in barca?