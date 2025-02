Sono stati fidanzati per un paio d’anni. La loro storia d’amore ha appassionato milioni di persone, ancor di più la loro famosa serie tv, Love is in the air.

Le loro strade si sono poi divise sia lavorativamente che sentimentalmente. Parliamo di Hande Ercel e Kerem Bursin.

Tornando al presente, Hande Ercel ha da poco terminato il film insieme a Barıs Arduc, con la pellicola Lascia fare al vento, dal 14 febbraio aggiunto sulla piattaforma Netflix. Il film in pochi giorni ha ottenuto un grande successo, molto amato dal pubblico che ha l’ha visto più di una volta.

Ma qual è il motivo per cui gli spettatori sono così entusiasti di questo film?

IL successo di Hande Ercel in Lascia fare al vento

Oltre alla meravigliosa armonia tra Hande Ercel e Barıs Arduc, che tiene il pubblico incollato allo schermo, il film ha anche l’effetto di farti sentire la mancanza dell'estate. Lascialo al vento, ha un effetto commovente anche se in realtà è una storia familiare. Il duo si adatta molto bene e non è mai forzato. Soprattutto la bellezza di Hande Ercel...

Tutti coloro che hanno assistito alla proiezione del film si sono innamorati di questa bellezza. Sebbene il suo talento nella recitazione sia spesso oggetto di critica, Ercel ha interpretato magistralmente la sua parte nel film. Il suo fisico, i suoi capelli, la bellezza del suo viso e le sue scelte di abbigliamento sono così complementari da creare un effetto davvero accattivante.

Il successo di Kerem Bursin in Blue Cave

Stesso successo per l’ex di Hande. Il film Blue Cave, con Kerem Bursin, si è classificato al primo posto su Prime Video in Argentina. Anche il carisma e il talento di Kerem Bursin giocano un ruolo importante nel film, attirando così tanta attenzione. L'interessante soggetto del film, poi, contribuisce al suo successo.

Elementi di romanticismo, mistero e dramma sono riuniti nella storia. La misteriosa scoperta avvenuta nella grotta sottomarina mantiene sempre alta la curiosità. La Grotta Blu si concentra sull'amore tra un marine e la moglie morente. Cem, un soldato della marina, perde la moglie Alara a causa di un cancro. Cercando di far fronte alla perdita della moglie, Cem intraprende un viaggio verso la "Grotta Blu", il luogo dove un giorno aveva promesso di mostrare il suo grande amore a sua moglie.

Insomma Hande e Kerem, oggi, sono i best of delle piattaforme.