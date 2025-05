A cura di AdnKronos

In una rovente estate a New York, Carrie e le sue amiche tornano a farci sognare con le loro iconiche avventure tra amore, sesso e amicizia, nella terza stagione di 'And Just Like That...', serie firmata da Michael Patrick King. Il primo appuntamento è per domani, venerdì 30 maggio 2025, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti.

La serie, in dodici nuovi episodi, segue la vita di Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa, ormai 50enni, mentre, intente a portare avanti le loro carriere e a gestire le loro rispettive famiglie, affrontano storie d’amore e di sesso preservando la grande amicizia che le lega ormai da tempo. Il tutto in un contesto d'incanto: una travolgente New York calda, solare e piena di vita.

Nel cast le protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, insieme a Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton e Dolly Wells. E con John Corbett.