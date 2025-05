A cura di AdnKronos

Inizia il giro delle panchine in Serie A. Mai come quest'anno, nella massima serie regna l'incertezza tra gli allenatori dei top club. Dal Napoli campione d'Italia al Milan, che ha chiuso il campionato al nono posto, sono più i dubbi che le sicurezze per la prossima stagione. La prima notizia è che il rinnovo di Vincenzo Italiano con il Bologna, ufficializzato in mattinata, chiude già alcune opzioni. Il tecnico rossoblù era seguito da diverse squadre, tra cui i rossoneri, ma resterà in Emila Romagna.

Il primo nodo da cui dipende gran parte delle situazioni è Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, fresco campione d'Italia con gli azzurri, negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con il presidente Aurelio De Laurentiis. L'idea del club è convincerlo a rimanere, puntando su un progetto vincente e - dopo un sondaggio di De Laurentiis con Massimiliano Allegri - il riavvicinamento c'è stato. I prossimi giorni saranno quelli decisivi, considerando che per Conte resta però sempre alla finestra la Juventus (che andrà al Mondiale per Club con Tudor).

Massimiliano Allegri è in queste ore il nome più presente nella testa dei tifosi del Milan. I rossoneri, che pochi giorni fa hanno ufficializzato Tare come direttore sportivo, insistono da settimane sull'allenatore dello scudetto del 2011. L'accelerata delle ultime ore dovrebbe portare presto alla fumata bianca, con un triennale per il tecnico livornese.

E per la panchina dell'Inter? Come spiegato dallo stesso Simone Inzaghi pochi giorni fa, ogni discorso sarà rinviato alla prossima settimana, dopo la finale di Champions League: "La società mi conosce bene, è la stessa cosa successa anche negli altri anni. Ci sono richieste, dall’estero, dall’Italia, dall’Arabia. Ma sarebbe folle pensare a quello". Come riportato oggi dal Messaggero, il tecnico nerazzurro sarebbe anche tra i nomi sul taccuino della Juventus per la prossima stagione. Il giro delle panchine è appena cominciato.