A cura di AdnKronos

La separazione tra Alvaro Vitali e Stefania Corona continua a tenere banco. Dopo 27 anni trascorsi insieme, lei ha deciso di chiudere la storia con l'attore voltando pagina e innamorandosi di un altro uomo. Ospite oggi, martedì 24 giugno, a La volta buona, Corona ha risposto pubblicamente alla lettera scritta dall'ex marito, nella quale lui le chiedeva una seconda possibilità, nonostante il tradimento.

Alvaro Vitali tramite una lettera, pubblicata su DiPiù, ha lanciato un appello alla moglie in cui oltre ad aver rivelato il tradimento con Antonio, l'autista che accompagnava la coppia agli spettacoli teatrali, le chiedeva di tornare insieme.

Stefania Corona ha letto in diretta la lettera che l'attore ha scritto per lei: "Proviamo a tornare insieme. Io ti devo molto e sono pronto a passare sopra al tuo errore di percorso. Non buttiamo via tutto. Sarò più presente sotto ogni punto di vista. Tu sei stato la mia roccia su cui mi sono più volte aggrappato. Sei crudele ma ti amo ancora". E conclude: "Te la senti di dare al nostro amore una seconda possibilità?". Secca la risposta di Stefania Corona: "No, grazie".

Durante l'intervista ha rivelato, inoltre, che Alvaro è stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva. “Gli sono stata vicina, perché è giusto così”, ha detto. E con amarezza ha aggiunto: “Lui è un attore. Ha bisogno di me, ma solo per comodità”.