A cura di AdnKronos

Conferme, rinnovi, colpi di scena, proteste e un bel po’ di tagli, nell’ottica di una spending review più volte annunciata. I palinsesti Rai presentati a Napoli fanno sognare ma anche discutere. Molte sono le novità della programmazione autunnale. A partire da Roberto Benigni, che torna in Rai raccontando San Pietro dalla Città del Vaticano: il mattatore toscano lo farà il 10 dicembre, a chiusura del Giubileo 2025.

Ma Benigni non è l’unico asso nella manica di una Rai decisa a fare il pieno di ascolti in un autunno che si preannuncia caldo. Whoopi Goldberg sarà protagonista di ‘Un posto al sole’, e ad annunciarlo è la stessa attrice premio Oscar come miglior attrice non protagonista per ‘Ghost’, in un video proiettato durante la presentazione dei palinsesti di Napoli. La conferma arriva da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che racconta la soddisfazione del colpaccio di avere la star nella serie “più longeva della tv italiana”.

Ma con Hollywood non è finita qui, perché Kevin Spacey sbarca su Raiplay: l’attore protagonista di capolavori come ‘I Soliti Sospetti’ sarà protagonista di ‘Minimarket’, in onda dal 7 novembre diretto da Duccio Forzano. Un piccolo market nel cuore di Roma che si trasforma in uno show comico con personaggi poco convenzionali.

Anche i personaggi della nostra tv riservano grosse sorprese: rivedremo ad esempio Tiberio Timperi al timone delle news della mattina, in un contenitore, ‘Unomattina News’, realizzato in collaborazione con il Tg1. Super confermato Stefano De Martino dopo il successo di ‘Affari Tuoi’, mentre torna lo storico ‘Processo del lunedì’ capitanato dal duo Marco Mazzocchi - Paola Ferrari. Per ‘Domenica In’ nuova veste e doppia condizione, con Mara Venier e Gabriele Corsi, mentre ‘BellaMà’ dopo il grande successo raddoppia con ‘BellaMà di sera’.

A far discutere la cancellazione di alcuni programmi, tra cui ‘Rebus’ di Giorgio Zanchini, ‘Agorà weekend’ di Sara Mariani, ‘Tango’ di Luisella Costamagna e ‘Il fattore umano’ condotto da Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello. Anche il taglio alle puntate di alcuni format ha creato qualche polemica: quattro puntate per ‘Report’, due per ‘Presa Diretta’, sette per ‘Lo Stato delle cose’ e sei per ‘Far West'. Il conduttore di ‘Report’ Sigfrido Ranucci si è presentato personalmente davanti all’Auditorium di Napoli per manifestare il suo dissenso. “La Rai è sempre meno la mia casa - ha detto il conduttore - ma resto, Report si può fare solo in Rai”.

“Abbiamo fatto un lavoro di razionalizzazione dei palinsesti all’interno di un meccanismo di equilibrio e di sostenibilità economica e finanziaria dell’azienda”, ha spiegato in conferenza stampa l’ad Rai Giampaolo Rossi. E a Napoli non è mancata neanche la contestazione riguardante l’accordo sui precari firmato recentemente, che prevede l’assunzione di 127 giornalisti, che saranno distribuiti nelle testate regionali. Per la Rai sarà un autunno caldo, in tutti i sensi. (dall’inviata Ilaria Floris)