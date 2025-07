Gianmarco Steri si conferma uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. Il giovane romano ha infatti attirato l’attenzione di oltre 3.000 donne che hanno voluto conoscerlo, attratte dal suo carattere e dal suo aspetto. Tra tutte, la fortunata è stata Cristina Ferrara, che a fine percorso è riuscita a conquistare il cuore di Gianmarco.

Ma cosa sta succedendo nella coppia a distanza di due mesi dalla fine del programma? A svelarlo è stato lo stesso Gianmarco, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Il barbiere romano ha raccontato che la coppia ha già trascorso una settimana di vacanza insieme in Sardegna a giugno e che sta valutando altri viaggi per agosto, per vivere ancora di più il loro amore lontano dalle telecamere.

“Abbiamo passato 24 ore su 24 insieme e ho scoperto tanti lati di lei che non si erano visti durante il programma. Mi ha colpito la sua semplicità, un tratto che non mi aspettavo,” ha confessato Gianmarco. Non sono però mancati piccoli momenti di differenza caratteriale: “Cristina è molto precisa e puntuale negli appuntamenti, io un po’ meno”, ha aggiunto ridendo.

Sul fronte professionale, Gianmarco ha spiegato che sta lavorando per stabilizzarsi nel suo settore, quello di barbiere e parrucchiere, cercando di costruire una carriera solida. “La notorietà che mi è arrivata grazie al programma mi ha portato tanto affetto da parte della gente, e questo mi fa molto piacere. Sto cercando di capire dove voglio andare e come gestire tutto questo”.

Nel frattempo, la coppia continua a godersi l’estate, tra viaggi e momenti di quotidianità, dimostrando che la loro storia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, può crescere anche lontano dalle telecamere.