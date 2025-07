A cura di AdnKronos

Antonio e Valentina... un mese dopo. Durante la finale di Temptation Island andata in onda oggi, giovedì 31 luglio, i due sono tornati insieme davanti alle telecamere, facendo il loro ingresso mano nella mano.

A prendere la parola è stata Valentina: "Dopo questo programma, ci siamo riscoperti. È nata quella passione che non avevamo prima. Ci ha fatto davvero bene". "Siamo usciti più forti di prima", ha aggiunto Antonio.

Ma le sorprese non finiscono qui. La coppia sta già pensando in grande: matrimonio in vista. "Stiamo valutando location, abito e abbiamo già una data fissata", hanno rivelato. Antonio, tifoso sfegatato del Napoli, ha scherzato: "Posso rinunciare a qualche partita del Napoli, anche se la fede non si può controllare. Ma lei sarà la mia priorità".

Valentina ha voluto imprimere questo amore e questa 'riscoperta' sulla sua pelle, mostrandosi con un nuobo tatuaggio: sul braccio ha scritto 'Antonio'. La coppia guarda ora al futuro con entusiasmo e progetti concreti: "Sogniamo una famiglia tutta nostra e una casa grande dove costruire il nostro futuro insieme".

Antonio aveva deciso di concludere il suo percorso nel reality con una proposta di matrimonio a Valentina. Un momento emozionante, accaduto per la prima volta nella storia di Temptation, arrivato però dopo uno scherzo architettato con la complicità di Rosario, fidanzato di Lucia.

Antonio ha messo alla prova i sentimenti di Valentina, facendole credere che si fosse avvicinato alla tentatrice Marta. Le immagini, delle finte rivelazioni, hanno scatenato subito la reazione di Valentina che ha chiesto un falò di confronto immediato. I due si sono ritrovati faccia a faccia per un chiarimento.

Durante il confronto, il clima si è fatto subito teso. "Non mi hai dato dimostrazioni, siamo venuti qui dentro per te", ha dichiarato Valentina, visibilmente delusa, ribadendo più volte che "chi ama non tradisce". Antonio, inizialmente tranquillo, ha chiesto di allontanarsi con la scusa di dover andare in bagno. Un gesto che ha spinto Valentina a crollare in lacrime.

Ma la verità è che era tutto un piano di Antonio. Valentina, in assenza del fidanzato, ha visto un video in cui lui confessava i suoi veri sentimenti: "Ho capito che la amo davvero. Voglio trascorrere la mia vita con lei, per questo voglio fare un grande passo".

Il grande gesto è arrivato sulla spiaggia, dove Antonio ha fatto la sua proposta di matrimonio con una scritta in napoletano "M vuo spusà?". Gesto che ha lasciato Valentina senza parole. "Mi sei mancata", gli ha detto Antonio abbracciandola forte.

“Io avevo perso le speranze per l’amore vero, ma con te l’ho riscoperto”, ha detto Antonio prima di inginocchiarsi davanti a Valentina mettendole l’anello di fidanzamento al dito. “Grazie di esistere”, ha concluso lui. Poi i due sono usciti insieme, più felici e innamorati di prima.