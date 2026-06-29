Chiara Ferragni, il rifugio di lusso in Grecia: dal letto al mare in 30 secondi, quanto costa soggiornare

Chiara Ferragni torna a conquistare i social con una nuova tappa delle sue vacanze estive. Dopo aver condiviso alcuni momenti del suo viaggio, l'imprenditrice digitale ha scelto Milos, una delle isole più affascinanti delle Cicladi, regalando ai follower immagini da cartolina che hanno immediatamente fatto il giro del web.

Il video virale: dal letto direttamente nel mare cristallino

Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, Chiara Ferragni mostra un risveglio decisamente fuori dal comune: si alza dal letto e, con pochi passi, si tuffa direttamente nelle acque turchesi del Mar Egeo. Una scena spettacolare che ha conquistato migliaia di like e commenti.

Nella didascalia del post, Ferragni racconta di essere stata invitata da Thavma Cyclades, definendo la struttura "una delle stanze più belle mai viste". Ha inoltre rivelato che desiderava visitare questo luogo da oltre due anni e che finalmente è riuscita a realizzare questo sogno.

Dove si trova la casa da sogno di Chiara Ferragni

La struttura che ospita Chiara Ferragni si trova a Firopotamos, uno dei più suggestivi villaggi di pescatori di Milos, famoso per le caratteristiche case colorate costruite a pochi metri dal mare.

Le abitazioni di Thavma Cyclades sono antiche "syrma", tradizionali case dei pescatori completamente restaurate, che conservano il loro fascino autentico offrendo però comfort di lusso. La loro particolarità è l'accesso diretto al mare: basta aprire la porta della camera per ritrovarsi immediatamente nelle acque cristalline dell'Egeo.

Quanto costa soggiornare nel rifugio di lusso di Chiara Ferragni

Dormire nella stessa struttura scelta da Chiara Ferragni richiede un investimento importante. Secondo le tariffe ufficiali di Thavma Cyclades, le sistemazioni Thavma Milos e Thavma Boathouse hanno prezzi che oscillano tra 378 e 787 euro a notte, a seconda del periodo dell'anno.

Durante l'alta stagione, lo stesso motore di prenotazione della struttura mostra tariffe superiori agli 860 dollari a notte, equivalenti a circa 800 euro, rendendo questa esperienza un vero lusso. Non sorprende quindi che, per le date di fine giugno, la disponibilità risulti praticamente esaurita.