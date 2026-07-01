Emma Marrone torna a Sanremo? Il retroscena sul pressing di Stefano De Martino

Stefano De Martino è già al lavoro per quella che potrebbe essere una delle sfide più importanti della sua carriera: il Festival di Sanremo 2027. Secondo le ultime indiscrezioni, il conduttore starebbe ascoltando centinaia di brani arrivati da artisti e case discografiche, ma avrebbe anche iniziato a immaginare il cast della prossima edizione.

Tra le idee che gli starebbero più a cuore ce n'è una che riguarda una persona molto importante del suo passato: Emma Marrone.

Il pressing di Stefano De Martino su Emma Marrone

A rivelare il retroscena è stato Giuseppe Candela nella sua rubrica pubblicata sul settimanale Chi. Secondo quanto riportato dal giornalista, Stefano De Martino starebbe cercando di convincere Emma Marrone a partecipare in gara al Festival di Sanremo 2027.

I rapporti tra i due, dopo la dolorosa rottura di molti anni fa, sarebbero oggi sereni e improntati al rispetto reciproco. A dimostrarlo anche la partecipazione della cantante come ospite a Stasera tutto è possibile, programma condotto proprio da De Martino.

Perché Emma Marrone sarebbe ancora indecisa

Nonostante il rapporto disteso con l'ex compagno, Emma Marrone non sarebbe ancora convinta di accettare l'eventuale proposta.

Secondo l'indiscrezione, la cantante temerebbe che un suo ritorno al Festival di Sanremo venga oscurato dai gossip sulla sua storia con Stefano De Martino, anziché concentrare l'attenzione esclusivamente sulla musica e sul brano in gara.

Una situazione che l'artista preferirebbe evitare, anche alla luce di quanto vissuto in passato.

Le parole di Emma Marrone sulla fine della relazione

Nel podcast di Victoria Cabello, Emma Marrone aveva raccontato con sincerità come la fine della relazione con Stefano De Martino abbia avuto conseguenze importanti anche sul piano professionale.

La cantante aveva spiegato che la rottura, molto esposta mediaticamente, finì per monopolizzare l'attenzione dei media per mesi, incidendo anche sul suo percorso artistico. Pur sottolineando che oggi tra loro esistono affetto e amicizia, aveva ricordato quanto quel periodo fosse stato difficile da affrontare.

Sanremo 2027: Emma Marrone accetterà l'invito?

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale né da parte di Stefano De Martino né da parte di Emma Marrone. Si tratta di un'indiscrezione che, se confermata, potrebbe diventare uno dei temi più discussi in vista del Festival di Sanremo 2027.

Resta da capire se la cantante deciderà di mettere da parte il timore dei riflettori sul passato per tornare sul palco dell'Ariston con una nuova proposta musicale, oppure se preferirà rimandare ancora una volta il suo ritorno alla kermesse.