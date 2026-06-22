Il cantiere di Sanremo 2027 è già aperto: cosa sta preparando Stefano De Martino

Stefano De Martino si prepara a vivere un'estate all'insegna del lavoro. Il conduttore napoletano sarebbe già immerso nell'organizzazione del Festival di Sanremo 2027, tanto che, secondo le indiscrezioni, avrebbe già ricevuto circa 500 brani tra artisti emergenti e Big della musica italiana.

Nelle prossime settimane De Martino dovrebbe raggiungere a Los Angeles il direttore musicale della kermesse, Fabrizio Ferraguzzo, per una serie di incontri professionali legati alla preparazione dell'evento in programma a febbraio 2027.

Stefano De Martino già al lavoro per Sanremo 2027

Archiviata la registrazione della nuova stagione di Affari Tuoi, Stefano De Martino starebbe concentrando tutte le sue energie sul debutto alla guida del Festival di Sanremo. Anche durante i momenti di relax in barca, il presentatore non smetterebbe di lavorare: cuffie alle orecchie, computer acceso e continui confronti con il suo team per definire i dettagli della manifestazione. Argomenti stefano de martino

Negli ultimi giorni sono emerse diverse indiscrezioni sul possibile cast e sugli ospiti che potrebbero accompagnarlo sul palco del Teatro Ariston.

L'indiscrezione su Belen Rodriguez: l'ipotesi lanciata da Roberto Alessi

A far discutere è stata soprattutto la voce relativa a un possibile coinvolgimento di Belen Rodriguez. L'indiscrezione è stata lanciata da Roberto Alessi sulle pagine del settimanale Gente e successivamente ripresa da diversi siti di informazione e spettacolo.

Secondo il giornalista, De Martino avrebbe valutato l'idea di invitare l'ex moglie all'Ariston per una breve apparizione o un cameo durante una delle serate del Festival.

"Stefano De Martino e il suo gruppo di lavoro vogliono portare Belen Rodriguez sul palco dell'Ariston, per una fugace apparizione o per qualcosa di più. L'idea sarebbe quella di condividere con il pubblico una parte della sua sfera affettiva, come già accaduto in Stasera Tutto è Possibile".

Alessi ha successivamente ribadito il rumor anche attraverso un video pubblicato sui social, sostenendo che la presenza di Belen potrebbe dipendere esclusivamente da eventuali vincoli contrattuali.

Sanremo 2027, arriva la smentita: Belen non sarebbe prevista nel progetto

Nelle ultime ore, però, l'ipotesi di vedere Belen Rodriguez sul palco del Festival sarebbe stata smentita.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Stefano De Martino non avrebbe mai preso realmente in considerazione l'idea di coinvolgere la showgirl argentina nel progetto di Sanremo 2027.

La scelta sarebbe legata a una precisa linea editoriale del conduttore, che avrebbe deciso di mantenere separata la dimensione privata da quella professionale in vista del suo debutto alla guida della più importante manifestazione musicale italiana.

Herbert Ballerina verso Sanremo 2027: sarebbe lui l'unica eccezione

Sempre secondo Parpiglia, anche gli amici storici che hanno accompagnato De Martino nelle sue esperienze televisive, tra cui Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, non sarebbero coinvolti nel Festival.

L'unica eccezione sarebbe rappresentata da Herbert Ballerina, che potrebbe entrare a far parte del progetto con un ruolo dietro le quinte.

"Belen al Festival? Fake news. Anche il gruppo storico di amici e attori presenti a STEP resterà fuori. Unica eccezione sarà Herbert Ballerina, che potrebbe collaborare come autore o consulente esterno ai testi del Festival di Stefano".