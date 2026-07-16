Sanremo 2027, Stefano De Martino accelera: da Emma Marrone a Tony Effe, i Big nel mirino del direttore artistico

Stefano De Martino è già al lavoro per Sanremo 2027 e, a quanto pare, la macchina organizzativa del Festival è partita con largo anticipo. Durante la presentazione dei palinsesti Rai, il conduttore partenopeo ha rivelato di aver iniziato a preparare la prossima edizione già dallo scorso febbraio, quando Carlo Conti gli ha simbolicamente passato il testimone al Teatro Ariston.

Da allora il nuovo direttore artistico non si è più fermato: avrebbe già ascoltato centinaia di brani inviati dagli artisti e starebbe definendo le prime strategie per costruire un cast competitivo. Secondo diversi rumor, le canzoni ricevute sarebbero addirittura oltre 500.

Meno Big in gara: la scelta di Stefano De Martino

Una delle novità anticipate da Stefano De Martino riguarda proprio il numero dei cantanti in gara. Il conduttore ha infatti spiegato che difficilmente vedremo una lista composta da 30 Big, come accaduto nelle ultime edizioni.

L'obiettivo sarebbe quello di ridurre il numero degli artisti selezionati, così da garantire a ciascuno maggiore spazio durante le serate del Festival e valorizzare ogni esibizione. Una scelta che renderebbe inevitabilmente ancora più severa la selezione dei brani.

I primi rumor: Emma, Elodie e Madame tra le favorite

Sebbene non esistano conferme ufficiali, le indiscrezioni sui possibili protagonisti di Sanremo 2027 continuano a moltiplicarsi.

Secondo il settimanale Chi, Stefano De Martino avrebbe già contattato la sua ex fidanzata Emma, con l'obiettivo di riportarla sul palco dell'Ariston. Un ritorno che avrebbe inevitabilmente anche un forte impatto mediatico.

Nel frattempo, anche Madame ed Elodie sarebbero finite nel radar del nuovo direttore artistico. Per entrambe il Festival potrebbe rappresentare il trampolino di lancio ideale per i rispettivi nuovi progetti discografici.

Da Mahmood a Blanco: i nomi svelati da Oggi

A rafforzare le indiscrezioni è intervenuto anche Alberto Dandolo, che nella sua rubrica sul settimanale Oggi ha rivelato altri artisti che sarebbero particolarmente apprezzati da Stefano De Martino.

Tra i nomi citati figurano Mahmood, Elodie, Madame, Blanco, Tony Effe e naturalmente Emma.

Secondo quanto riportato, Stefano De Martino avrebbe avviato un vero e proprio "corteggiamento professionale" nei confronti di Madame, considerata una delle artiste che il conduttore vorrebbe assolutamente riportare sul palco del Festival.

Anche TonyPitony e Samurai Jay tra le possibili sorprese

Nelle scorse settimane anche il giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter, aveva parlato di altri possibili protagonisti dell'edizione 2027. Tra le ipotesi figurano infatti TonyPitony e Samurai Jay, due nomi che potrebbero rappresentare la componente più sorprendente del prossimo cast.

Per ora solo indiscrezioni, ma il toto-cast è già iniziato

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte della Rai né dello stesso Stefano De Martino. Tutti i nomi circolati restano semplici indiscrezioni, destinate probabilmente a cambiare nei prossimi mesi.

Una cosa, però, sembra già certa: il lavoro per Sanremo 2027 è entrato nel vivo con largo anticipo e il nuovo direttore artistico è deciso a costruire un Festival capace di coniugare grandi ritorni, nuove sorprese e una selezione musicale ancora più rigorosa rispetto al passato.