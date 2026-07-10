Amici 26 e This Is Me, rivoluzione in arrivo: l'annuncio di Pier Silvio Berlusconi

Amici 26 si prepara a una vera rivoluzione. Dopo giorni di indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia e All Music Italia, è arrivata la conferma ufficiale di Pier Silvio Berlusconi, che durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset ha annunciato importanti novità per il talent show di Maria De Filippi.

L'amministratore delegato di Mediaset, pur senza entrare nei dettagli, ha confermato che il programma subirà alcuni cambiamenti in vista della nuova stagione, affidando ancora una volta piena fiducia alla conduttrice e alla sua squadra.

Le possibili novità di Amici 26: daytime, casetta e casting

Nelle ultime settimane si sono rincorse diverse indiscrezioni sul futuro di Amici 26. Tra le ipotesi più discusse ci sono l'eventuale eliminazione del daytime e della storica casetta, elementi che hanno accompagnato il talent per moltissimi anni.

Si parla inoltre di una possibile revisione dei casting, con maggiore attenzione verso artisti già conosciuti o con esperienze professionali alle spalle. Al momento, però, nessuna di queste modifiche è stata confermata ufficialmente. L'unica certezza è che il format cambierà.

Pier Silvio Berlusconi: "Maria De Filippi ha carta bianca"

Nel corso dell'incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha spiegato di non conoscere ancora i dettagli del nuovo progetto, sottolineando però la totale fiducia riposta in Maria De Filippi e nella società Fascino.

"Ci saranno sicuramente delle novità, se ne sta occupando la signora, nonché grandissima professionista della televisione italiana e di Mediaset, Maria De Filippi. Quando Maria lavora con la sua squadra, a me va bene tutto. Io non ne so assolutamente niente".

Perché Amici 26 cambia: il calo degli ascolti

L'idea di rinnovare Amici arriva dopo una stagione che ha registrato un leggero calo negli ascolti rispetto all'anno precedente.

La finale del 2025 aveva raccolto 3,76 milioni di telespettatori con il 26,74% di share, mentre l'ultima edizione si è fermata a 3,13 milioni di spettatori e al 23,19% di share.

Numeri ancora molto importanti, ma sufficienti per spingere la produzione a ripensare alcuni aspetti del programma e mantenerlo competitivo nel panorama televisivo italiano.

This Is Me cambia formula: Maria De Filippi e Silvia Toffanin al lavoro

Le novità non riguarderanno soltanto Amici 26. Anche This Is Me, lo show condotto da Silvia Toffanin, potrebbe tornare con una formula rinnovata.

Nato inizialmente per celebrare gli ex protagonisti di Amici, il programma ha ospitato artisti come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Elodie, Annalisa, Stash, Giuseppe Giofrè, Elena D'Amario, Gaia ed Enrico Nigiotti.

Nella seconda edizione il format si è ampliato coinvolgendo anche grandi protagonisti dello spettacolo e dello sport, tra cui Laura Pausini, Lorella Cuccarini, Alex Del Piero, Gigi D'Alessio, Al Bano, Cristian De Sica e Federica Pellegrini.

Pier Silvio Berlusconi anticipa l'evoluzione di This Is Me

Anche in questo caso, Pier Silvio Berlusconi ha confermato che sono allo studio importanti cambiamenti.

"Ci stanno lavorando Maria De Filippi e Silvia Toffanin con le loro squadre. Stanno lavorando a un'ulteriore evoluzione del format che celebrerà il talento a 360 gradi".