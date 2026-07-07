Amici 26, cambia tutto? Dalla chiusura della Casetta ai cantanti già famosi: le indiscrezioni sul nuovo format

La nuova edizione di Amici potrebbe segnare una vera rivoluzione. Dopo le anticipazioni diffuse da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, anche Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia, conferma che la produzione starebbe valutando un profondo restyling del talent show.

Tra le novità più discusse figurano la possibile chiusura della Casetta, l'addio al daytime su Canale 5 e una nuova strategia di casting che potrebbe favorire l'ingresso di artisti già presenti nel mercato discografico.

Amici 26: Longo conferma le indiscrezioni sul restyling del talent

Secondo quanto riportato da Massimiliano Longo su All Music Italia, le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sarebbero state confermate da fonti vicine alla produzione.

L'ipotesi di una revisione del format, dunque, sarebbe concreta. Tra le modifiche allo studio ci sarebbero l’eliminazione della Casetta, lo stop alla tradizionale striscia quotidiana su Canale 5 e nuovo sistema di selezione degli allievi, con maggiore spazio a cantanti già avviati professionalmente.

L'obiettivo sarebbe quello di portare nella scuola artisti che possiedono già un progetto discografico, un management o esperienze televisive, ma che necessitano della visibilità garantita da Amici per raggiungere il grande pubblico.

Nessuna conferma ufficiale: i casting di Amici 26 sono ancora aperti

Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale da parte della produzione.

I casting di Amici 26 stanno proseguendo regolarmente e non è escluso che la nuova classe possa essere composta sia da giovani esordienti sia da artisti già conosciuti.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, la maggior parte degli allievi potrebbe arrivare nella scuola con un percorso professionale già avviato, collaborazioni con importanti etichette discografiche ed esperienze televisive alle spalle.

Perché Amici starebbe cambiando? Il problema degli ascolti e delle vendite

Nella sua analisi, Massimiliano Longo individua anche le possibili motivazioni dietro questo cambio di rotta.

Secondo il direttore di All Music Italia, la produzione starebbe riflettendo sul progressivo calo degli ascolti registrato nelle ultime edizioni e, soprattutto, sui risultati commerciali ottenuti dagli ex allievi una volta terminato il programma.

Il giornalista sottolinea come le vendite discografiche dei finalisti siano sempre meno soddisfacenti rispetto al passato: "I numeri delle copie vendute nelle ultime edizioni parlano chiaro. Per Amici 24, la somma di tutti i cantanti in gara raggiungeva a malapena le 25.000 copie, equivalenti a un disco d'oro complessivo. Il più venduto dell'edizione era addirittura un concorrente eliminato prima della finale. Lo stesso andamento si è ripetuto nell'edizione successiva. Una fabbrica di talenti che, sul piano delle vendite, si è di fatto arenata".