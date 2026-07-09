Grande Fratello Vip verso il bis nel 2027? L'annuncio di Pier Silvio Berlusconi

L'ipotesi è passata quasi inosservata durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2026/2027, ma potrebbe rappresentare una delle novità più significative per il futuro del Grande Fratello. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano, Pier Silvio Berlusconi non avrebbe escluso la possibilità di una nuova edizione del reality anche nella primavera del 2027, oltre a quella già confermata in partenza a settembre 2026.

Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi: "Potrebbe tornare anche in primavera"

Nel corso dell'incontro con la stampa dedicato ai nuovi palinsesti, l'amministratore delegato di Mediaset ha ribadito la centralità del format all'interno della programmazione di Canale 5, lasciando aperta la porta a un ulteriore appuntamento nel 2027.

"Al Grande Fratello la squadra è assolutamente confermata. Ci piace molto. Sarà un'edizione VIP, partirà a settembre e seguirà una stagione classica. Non escludo che possa tornare anche in primavera, ma lo valuteremo in base alle esigenze del palinsesto. Ormai il Grande Fratello rappresenta una presenza costante per Canale 5 e continua a ottenere ottimi risultati".

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Tre edizioni del Grande Fratello in un solo anno? Lo scenario

Se l'ipotesi dovesse concretizzarsi, Canale 5 arriverebbe a trasmettere tre edizioni del Grande Fratello nell'arco di dodici mesi, tra la primavera 2026 e la primavera 2027.

Nel dettaglio: primavera 2026: edizione condotta da Ilary Blasi, vinta da Alessandra Mussolini; autunno 2026: nuova edizione Grande Fratello VIP, sempre con Ilary Blasi, già confermata; primavera 2027: possibile terzo appuntamento, ancora in fase di valutazione.

Grande Fratello sempre più centrale nei palinsesti di Canale 5

L'eventuale ritorno del Grande Fratello anche nella primavera del 2027 confermerebbe la strategia di Mediaset di trasformare il reality in una presenza quasi permanente nel palinsesto di Canale 5.

La decisione definitiva arriverà nei prossimi mesi e dipenderà dall'assetto della programmazione, ma le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi lasciano intendere che il format continuerà a occupare un ruolo di primo piano anche nella stagione televisiva 2026/2027, mentre Selvaggia Lucarelli si prepara a diventare uno dei volti di riferimento dell'intrattenimento targato Mediaset.