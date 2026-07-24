Sanremo 2027, Stefano De Martino al lavoro: via all'ascolto dei brani, ecco come cambia il Festival

La macchina di Sanremo 2027 è ufficialmente partita. A dare il via ai lavori è stato direttamente Stefano De Martino, che attraverso alcune storie pubblicate su Instagram ha mostrato l'inizio di una delle fasi più delicate del Festival: l'ascolto dei brani candidati.

Il nuovo direttore artistico continua a condividere piccoli frammenti della sua quotidianità con i follower. Stavolta, però, gli scatti non raccontano semplicemente un momento privato, ma rappresentano il primo segnale concreto che la preparazione della prossima edizione della kermesse è entrata nel vivo.

Le immagini che annunciano l'inizio dei lavori

Nella prima fotografia, Stefano De Martino appare seduto sul divano davanti al computer portatile, con cuffie wireless e occhiali da vista, completamente concentrato sull'ascolto delle canzoni. L'immagine trasmette l'idea di un lavoro meticoloso e già iniziato.

Nel secondo scatto, invece, le cuffie Bang & Olufsen e gli occhiali sono appoggiati con ordine su un ripiano in pelle, quasi a voler raccontare la conclusione della prima sessione di ascolto. Un dettaglio semplice ma simbolico, che conferma come la selezione dei brani sia già entrata nella fase operativa.

Festival più snello: soltanto 24 Big in gara

Tra le principali novità del regolamento voluto dal nuovo direttore artistico c'è una significativa riduzione del numero degli artisti in competizione.

Nel Festival saliranno sul palco dell'Ariston 24 Big, sei in meno rispetto all'ultima edizione diretta da Carlo Conti. Una scelta che punta a rendere la gara più agile e a valorizzare maggiormente ogni singola esibizione.

Nel frattempo continua il tradizionale toto-nomi. Tra gli artisti considerati più vicini a una possibile partecipazione figurano Elodie, Mahmood, Blanco, Emma, Achille Lauro, oltre all'atteso ritorno di Tiziano Ferro. Tra le indiscrezioni spunta anche la rapper Anna, che potrebbe sfruttare la nuova serata dedicata alle performance per puntare alla qualificazione all'Eurovision Song Contest.

Addio alle Nuove Proposte

Cambiano anche le regole dedicate ai giovani artisti. Le Nuove Proposte verranno eliminate: il vincitore di Sanremo Giovani accederà direttamente alla gara dei Campioni, senza una categoria separata. Una modifica destinata a dare maggiore visibilità ai nuovi talenti e ad aumentare il livello competitivo della manifestazione.

Sanremo guarda all'Europa

La vera rivoluzione del nuovo corso riguarda però la dimensione internazionale del Festival.

La Rai lavora infatti a un progetto condiviso con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il presidente di FIMI Enzo Mazza e quello di Assoconcerti Bruno Sconocchia per rafforzare la presenza della musica italiana sui mercati esteri.

Una strategia che si inserisce perfettamente nella scelta di affidare la direzione musicale a Fabrizio Ferraguzzo, manager che ha contribuito al successo internazionale dei Måneskin.

Il progetto "Italia 2027"

Il piano, denominato "Italia 2027", prevede un tour europeo subito dopo la conclusione del Festival.

L'iniziativa dovrebbe toccare quattro importanti città europee e coinvolgere alcuni dei protagonisti della manifestazione: il vincitore di Sanremo 2027, il trionfatore di Sanremo Giovani e l'artista che conquisterà la serata Performance, destinato a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027, previsto in Bulgaria.

La sfida di Stefano De Martino

Con l'avvio dell'ascolto dei brani prende forma il primo vero banco di prova per Stefano De Martino. Il conduttore napoletano è chiamato a raccogliere un'eredità importante, puntando su un Festival più essenziale, competitivo e con una sempre maggiore vocazione internazionale.

Le prime mosse raccontano già una direzione precisa: meno artisti in gara, nuove regole per i giovani e una strategia pensata per far viaggiare la musica italiana oltre i confini nazionali. La corsa verso Sanremo 2027 è appena iniziata.