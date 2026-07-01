Mediaset rilancia Italia 1: da Giuseppe Cruciani a Veronica Gentili, il piano di Pier Silvio Berlusconi prende forma

Dopo l'operazione che ha portato Milo Infante al centro delle strategie televisive, in casa Mediaset si apre una sessione di mercato che si preannuncia particolarmente intensa. Non si tratta soltanto di rafforzare il parco volti dell'azienda: secondo quanto apprende Fanpage, Pier Silvio Berlusconi starebbe lavorando a un progetto più ampio, destinato a ridefinire l'identità di Italia 1, rete che negli ultimi anni ha faticato a proporre un'offerta riconoscibile e innovativa.

Tra gli annunci attesi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset dell'8 luglio potrebbe esserci proprio un primo pacchetto di novità dedicato al rilancio del canale.

Il progetto di rilancio di Italia 1

Per anni punto di riferimento del pubblico giovane, Italia 1 oggi poggia gran parte della propria programmazione su un equilibrio consolidato: Le Iene come programma di punta e una programmazione cinematografica capace di garantire ascolti costanti senza particolari investimenti.

L'obiettivo del gruppo sarebbe quello di sfruttare la prossima stagione televisiva per inserire nuovi format in grado di rappresentare le fondamenta di un rilancio più ampio, destinato a svilupparsi negli anni successivi. Un'operazione che punta a restituire alla rete una precisa identità editoriale.

Giuseppe Cruciani tra i volti del nuovo corso

Tra i nomi più accreditati figura quello di Giuseppe Cruciani, da mesi al centro delle indiscrezioni sul suo futuro televisivo tra Rai e Mediaset.

Il giornalista e storico conduttore de La Zanzara sarebbe uno dei candidati principali per guidare un nuovo programma su Italia 1. L'idea dell'azienda sarebbe quella di intercettare e trasferire sul piccolo schermo parte del vasto pubblico che ogni giorno segue il popolare programma radiofonico.

Un eventuale approdo di Cruciani rappresenterebbe uno dei segnali più evidenti della volontà di Mediaset di costruire un'offerta rivolta a un pubblico più giovane e abituato ai linguaggi dell'attualità e del dibattito.

L'investimento su Veronica Gentili dopo l'addio all'Isola dei Famosi

Altro nome centrale nelle strategie di Mediaset è quello di Veronica Gentili.

Dopo essere stata scelta la scorsa stagione per la conduzione de L'Isola dei Famosi, esperienza che non verrà ripetuta dopo la decisione dell'azienda di affidare il reality prima a Belén Rodriguez e successivamente a Selvaggia Lucarelli, la giornalista dovrebbe mantenere la guida de Le Iene.

Parallelamente, Mediaset starebbe valutando di riportarla stabilmente nel territorio dell'informazione e dell'attualità, ambito nel quale Gentili ha costruito la propria credibilità professionale.

La conduttrice, molto seguita anche sui social, potrebbe diventare uno dei punti di riferimento del nuovo progetto editoriale di Italia 1. Se invece non dovessero arrivare nuovi incarichi, la sua posizione all'interno del gruppo inevitabilmente verrebbe rimessa in discussione.

L'uscita dalla conduzione dell'Isola dei Famosi, in assenza di un nuovo investimento, rischierebbe infatti di essere interpretata come un ridimensionamento. In questo scenario non si potrebbe escludere un futuro lontano da Mediaset, con possibili opportunità tanto in Rai quanto a La7.

Da Mario Giordano a Giuseppe Brindisi: gli altri nomi sul tavolo

Nel progetto di rilancio di Italia 1 era stato ipotizzato anche il ritorno di Mario Giordano, volto storico della rete ai tempi della direzione di Studio Aperto e di programmi simbolo come Lucignolo.

L'ipotesi era stata rilanciata nelle scorse settimane, anche alla luce di alcuni segnali di possibile ridefinizione del ruolo del giornalista all'interno di Mediaset dopo la chiusura di stagione di Fuori dal Coro. Una ricostruzione che, tuttavia, è stata smentita ufficialmente dall'azienda.

Prende invece quota il nome di Giuseppe Brindisi, volto storico di Rete 4, protagonista negli ultimi anni della copertura televisiva durante la pandemia e la guerra in Ucraina.

Attualmente lontano dalla conduzione di programmi televisivi, Brindisi è impegnato in teatro con il format investigativo Potresti essere tu – Il caso Garlasco e potrebbe rappresentare una delle novità del nuovo corso di Italia 1.

Palinsesti Mediaset: giorni decisivi per il futuro della rete

Il progetto di rilancio di Italia 1 sarebbe ancora al centro di riunioni e confronti negli uffici di Cologno Monzese. Le prossime ore saranno decisive anche in funzione della presentazione dei palinsesti Rai del 3 luglio, appuntamento che potrebbe influenzare le mosse di Mediaset.

Gli annunci previsti l'8 luglio chiariranno se il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi intenda davvero avviare una nuova fase per Italia 1, riportando la rete a essere un laboratorio di sperimentazione e un punto di riferimento per il pubblico più giovane.