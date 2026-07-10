Paura per Csaba dalla Zorza: sviene sulle scale e finisce in ospedale in ambulanza

A cura della Redazione

Momenti di grande paura per Csaba dalla Zorza, che ha raccontato sui social di essere stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo un improvviso malore avvenuto nella sua abitazione.

La nota conduttrice televisiva e giudice di Cortesie per gli ospiti ha voluto condividere con i suoi follower quanto accaduto, ringraziando pubblicamente i soccorritori e il personale sanitario che l'ha assistita.

«Il mio post di oggi è per ringraziare chi lunedì pomeriggio si è preso cura di me. Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un'ambulanza. Lunedì sera è successo», racconta Csaba.

La conduttrice spiega di aver perso conoscenza mentre stava scendendo le scale di casa. «All'improvviso la luce si è spenta. Gli ultimi gradini delle scale che stavo scendendo credo di averli saltati e mi sono trovata con la fronte contro il pavimento freddo».

Ancora da chiarire le cause del malore. La stessa Csaba ipotizza che possano aver contribuito il caldo di questi giorni, un improvviso calo di pressione o la stanchezza accumulata. «Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza. Per fortuna niente di davvero grave».

Nel lungo messaggio pubblicato sui social, la conduttrice ha rivolto un pensiero ai volontari del soccorso e al personale del Policlinico di Milano che l'ha assistita. «I volontari che mi hanno soccorso mi hanno legata alla barella e quando ho riaperto gli occhi ho incontrato quelli di Riccardo, che non avevo mai visto prima. Poi il pronto soccorso pieno. I medici, gli infermieri, anche gli studenti che al Policlinico di Milano mi hanno accolto, visitato, rassicurato e sorvegliato».

Fortunatamente gli accertamenti hanno escluso conseguenze gravi. La caduta non ha provocato fratture, anche se l'impatto ha causato un vistoso ematoma sulla fronte. «Per fortuna non mi sono rotta nulla. Ma ho un bernoccolo sulla fronte che ci ha fatto preoccupare un po' e che si sta già riassorbendo».

Il messaggio si conclude con un sentito ringraziamento a tutti coloro che l'hanno assistita nei momenti successivi all'incidente. Un episodio che, come ha spiegato la stessa Csaba dalla Zorza, si è risolto senza gravi conseguenze ma che le ha ricordato quanto sia importante il lavoro quotidiano di soccorritori, medici e infermieri.