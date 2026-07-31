Pierpaolo Pretelli celebra i suoi 36 anni: "Mi sento fortunato", la dolce dedica di Giulia Salemi

Una giornata di festa per Pierpaolo Pretelli, che oggi, 31 luglio, spegne 36 candeline. L'ex velino di Striscia la Notizia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip celebra il compleanno insieme alla compagna Giulia Salemi e a loro figlio Kian, dopo il ritorno dall'avventura vissuta come naufrago a L'Isola dei Famosi.

Per celebrare il suo compleanno, Pretelli ha condiviso una riflessione sui social, esprimendo tutta la gratitudine per il momento che sta vivendo: «+36 oggi. Guardo quello che ho e mi sento fortunato. Al mio fianco ho una donna speciale e due figli meravigliosi, oltre alle mie passioni, che sono diventate il mio lavoro. La mia speranza è riuscire a restituire alla vita almeno una parte di tutto quello che lei ha dato a me».

Parole che hanno raccolto migliaia di "mi piace" e commenti da parte di amici, colleghi e fan.

La dolce dedica di Giulia Salemi

Tra i messaggi più apprezzati c'è stato quello di Giulia Salemi, che ha voluto dedicare al compagno una frase semplice ma carica d'affetto: «E meriti ancora di più, papino».