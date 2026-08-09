Palinsesti Mediaset autunno 2026: debutta Milo Infante, Ilary Blasi raddoppia e torna Viola come il mare (ma senza Can Yaman)

Dopo la pausa estiva, Mediaset si prepara a riaccendere i riflettori sulla nuova stagione televisiva. I palinsesti 2026/2027 puntano su un mix di programmi consolidati, grandi ritorni, fiction e nuovi format, con diverse novità che potrebbero cambiare gli equilibri di Canale 5, Rete 4 e Italia 1.

Tra i nomi destinati a occupare maggiormente la scena ci sono Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Selvaggia Lucarelli e Milo Infante, mentre il Biscione continua a puntare anche sulla riscoperta di alcuni marchi che hanno segnato la storia della televisione commerciale italiana.

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi guiderà il reality show

Uno dei programmi di punta dell'autunno sarà ancora il Grande Fratello Vip, atteso su Canale 5 dopo l'edizione andata in onda nella primavera 2026.

Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, mentre per il ruolo di opinioniste si va verso la conferma della coppia formata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il debutto potrebbe avvenire già a settembre, anche se la data di partenza non è stata ancora ufficializzata.

Il reality resta uno dei titoli sui quali Mediaset intende costruire la prima parte della stagione di Canale 5.

Zelig cambia volto: Michelle Hunziker con Ale e Franz

Novità importante anche per Zelig. Lo storico show comico tornerà ma con una conduzione diversa rispetto alle ultime edizioni affidate a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

A prendere le redini del programma sarà Michelle Hunziker, affiancata da Ale e Franz. La conduttrice svizzera avrà un ruolo centrale nella nuova stagione Mediaset e dovrebbe tornare anche con Super Karaoke, dopo le due serate sperimentali trasmesse a giugno.

Nel prime time di Canale 5 sono inoltre previsti Chi vuol essere milionario – Il torneo, La Ruota dei Campioni e Scherzi a Parte.

Tornano Passaparola e Ok, il prezzo è giusto!

La strategia Mediaset passa anche dal recupero dei grandi marchi del passato. Tra i progetti della nuova stagione figurano infatti Passaparola e Ok, il prezzo è giusto!, due programmi entrati nella storia della tv commerciale italiana.

Una scelta che arriva sulla scia dei risultati ottenuti da La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti e Samira Lui, confermati anche per la prossima stagione.

Per la conduzione di Passaparola circolano soprattutto i nomi di Ilary Blasi e Silvia Toffanin, entrambe legate alla storia del programma per il loro passato da “Letterine”. Più difficile, invece, immaginare un ritorno alla guida del game show di Gerry Scotti, già impegnato quotidianamente con La Ruota della Fortuna.

Spazio anche alla musica con Battiti Live, destinato ad allargare la propria presenza nel corso della stagione con diversi appuntamenti e un nuovo spin-off invernale.

L'Isola dei Famosi

Una delle novità più sorprendenti riguarda L'Isola dei Famosi. Il reality non dovrebbe partire immediatamente dopo l'estate, ma trovare spazio tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Alla conduzione è prevista Selvaggia Lucarelli, affiancata da Alvin. Un passaggio che segnerebbe anche l'uscita della giornalista da Ballando con le Stelle, dove per anni ha ricoperto il ruolo di giudice.

Rete 4, arriva Milo Infante: Ore 11 parte il 24 agosto

La rivoluzione più evidente riguarda Rete 4, che rafforza ulteriormente la propria vocazione per cronaca, attualità e approfondimento.

Il nuovo volto della rete sarà Milo Infante, in arrivo dalla Rai. Il giornalista condurrà Ore 11, nuovo appuntamento quotidiano dedicato a cronaca, attualità, costume e ai principali temi del dibattito pubblico.

La partenza è fissata per lunedì 24 agosto, nella fascia dalle 11 alle 13. Mediaset anticipa così l'avvio della stagione autunnale, cercando di conquistare pubblico prima della ripartenza a pieno regime della concorrenza.

Infante sarà protagonista anche in prima serata con Verità Nascoste, previsto il martedì su Rete 4. Il programma sarà preceduto da una striscia pomeridiana su Canale 5, Verità Nascoste – Il diario, in onda alle 16.45 per due settimane prima del ritorno di Dentro la Notizia.

Berlinguer cambia serata, confermati Del Debbio e Giordano

L'arrivo di Milo Infante provoca anche una serie di spostamenti nel palinsesto di Rete 4. È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, passa al mercoledì.

Restano invece Quarta Repubblica al lunedì, Dritto e Rovescio al giovedì e Quarto Grado al venerdì. La domenica dovrebbe essere occupata da Fuori dal Coro di Mario Giordano.

Nell'access prime time continuerà 4 di Sera con Paolo Del Debbio, dal lunedì al venerdì, mentre nel weekend tornerà RealPolitik con Tommaso Labate.

Confermati anche Tg4, Lo Sportello di Forum, Diario del Giorno e 10 Minuti.

Canale 5, le certezze del daytime

Molte conferme anche nella programmazione quotidiana di Canale 5. Dopo l'estate torneranno Mattino Cinque, Forum, Uomini e Donne, Amici e Dentro la Notizia, insieme alle soap e agli altri appuntamenti che caratterizzano il daytime della rete.

L'obiettivo è mantenere una programmazione riconoscibile nelle fasce quotidiane e concentrare le principali novità soprattutto nel prime time.

Fiction Mediaset, torna Viola come il mare

Un capitolo importante della nuova stagione riguarda infine le fiction.

Tra i titoli più attesi c'è Viola come il mare 3, che sarà articolata in sei serate. Confermata come protagonista Francesca Chillemi, mentre cambia il volto maschile della serie: Rodrigo Guirao Díaz prende il posto di Can Yaman.

La nuova stagione seguirà inoltre una strategia distributiva differente: gli episodi saranno inizialmente disponibili su Mediaset Infinity e arriveranno successivamente in prima serata su Canale 5.

Nel pacchetto delle fiction 2026/2027 trovano spazio anche Una nuova vita, con Anna Valle, e A testa alta, con Sabrina Ferilli.