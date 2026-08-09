Temptation Island, Basalari punta su Giovanni Grazioso: sarà il nuovo “Con Mollica o Senza”?

La partecipazione a Temptation Island potrebbe rappresentare per Giovanni Grazioso non soltanto una parentesi televisiva, ma il punto di partenza di una nuova avventura imprenditoriale. Il 31enne catanese, diventato uno dei protagonisti più popolari dell’ultima edizione del reality di Canale 5, potrebbe infatti trasformare il suo caratteristico carretto di brioche in un vero e proprio locale.

A credere nel progetto è Steven Basalari, imprenditore che ha già dimostrato di saper trasformare fenomeni nati sui social in attività commerciali di successo. Basalari ha manifestato pubblicamente l'intenzione di affiancare Giovanni e investire nel suo prodotto.

L'incontro con Steven Basalari

I due sono comparsi insieme in un video pubblicato sui social l'8 agosto. Basalari non ha nascosto il proprio interesse per l'attività del giovane siciliano e ha lasciato intendere che quello mostrato nel filmato potrebbe essere soltanto l'inizio di una collaborazione.

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Giovanni, dal canto suo, ha raccontato di lavorare da anni insieme al padre vendendo brioche attraverso il tradizionale carrettino. Un'attività familiare che nelle ultime settimane ha conosciuto un'improvvisa impennata grazie alla notorietà conquistata in televisione.

Il suo desiderio, però, va oltre il successo del momento: aprire un locale tutto suo e dare una casa alle brioche che ha ribattezzato “nuvolette”.

Basalari sembra intenzionato ad aiutarlo a compiere il grande passo, anche se per ora non sono stati annunciati né la città nella quale potrebbe sorgere il primo punto vendita né i dettagli economici dell'eventuale accordo.

Dopo Temptation Island il boom del carretto di Giovanni

L'esperienza di Giovanni a Temptation Island era stata segnata soprattutto dalla travagliata relazione con Sabrina Soussi. Il loro percorso nel programma si era concluso con la rottura durante il falò di confronto, quando Giovanni aveva deciso di mettere fine alla storia.

Spente le telecamere, però, per il 31enne è cominciata una seconda storia, questa volta sui social. Il suo profilo Instagram ha superato i 400mila follower e la curiosità del pubblico si è riversata direttamente sulla sua attività.

Numerosi filmati pubblicati negli ultimi giorni hanno mostrato lunghe file di clienti davanti al carrettino di brioche a Catania. Persone arrivate non soltanto per assaggiare le ormai celebri “nuvolette”, ma anche per incontrare e fotografarsi con uno dei volti più riconoscibili dell'ultima edizione del reality.

Una notorietà che ha trasformato in poche settimane una piccola attività familiare in un autentico fenomeno social.

Basalari ci riprova dopo il successo di “Con Mollica o Senza”

L'interesse di Steven Basalari non arriva per caso. L'imprenditore ha già seguito un percorso simile con Donato De Caprio, diventato una star dei social grazie ai suoi video sui panini e al tormentone “Con Mollica o Senza”.

Basalari intuì le potenzialità commerciali del fenomeno e decise di investire nel progetto, contribuendo alla crescita del marchio e all'apertura di diversi punti vendita.

Adesso lo schema potrebbe ripetersi: da una parte un personaggio capace di conquistare centinaia di migliaia di follower, dall'altra un prodotto già esistente prima della notorietà televisiva.

E proprio Donato De Caprio ha accolto con entusiasmo l'ipotesi, auspicando sui social che Giovanni possa portare le sue “nuvolette” in tutta Italia.

Non sono mancati neppure i messaggi degli ex compagni di avventura di Temptation Island 2026. Cristian Mascolino, Danilo D'Angelo e Diamante Crispino hanno pubblicamente fatto il tifo per Giovanni, augurandogli successo nella nuova possibile avventura.

Dal carrettino condiviso con il padre a un marchio capace, magari, di varcare i confini della Sicilia: per Giovanni Grazioso il vero viaggio potrebbe essere cominciato proprio dopo la fine di Temptation Island.