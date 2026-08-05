Temptation Island, Giovanni Grazioso pronto al grande salto: nuovo businnes con Steven Basalari?

Per Giovanni Grazioso, uno dei protagonisti più seguiti della quattordicesima edizione di Temptation Island, potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina. Dopo l'esperienza nel reality di Canale 5, il giovane siciliano, diventato popolare anche grazie al suo caratteristico carrettino di brioches, potrebbe essere pronto a lanciarsi in una nuova sfida professionale.

A far nascere le indiscrezioni sono state alcune fotografie pubblicate sui social che lo ritraggono insieme a Steven Basalari, imprenditore molto noto nel mondo della nightlife italiana. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l'incontro potrebbe non essere stato casuale, ma rappresentare il primo passo verso una futura collaborazione.

Chi è Steven Basalari

Basalari è il patron del Number One di Corte Franca, una delle discoteche più conosciute d'Europa, e negli ultimi anni ha costruito un importante gruppo imprenditoriale nel settore dell'intrattenimento e della ristorazione.

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La sua popolarità è cresciuta anche sui social, dove racconta quotidianamente i propri progetti, e in televisione grazie alla partecipazione a Pechino Express, vissuta insieme all'allora compagna Viviana Vizzini.

Tra i suoi successi imprenditoriali figura anche la collaborazione con Donato De Caprio, dalla quale è nato il marchio gastronomico "Con mollica o senza", diventato in poco tempo una catena di salumerie presente in diverse città italiane.

Il messaggio che alimenta le indiscrezioni

Ad aumentare la curiosità dei fan è stato anche il messaggio pubblicato da Basalari e successivamente condiviso dallo stesso Giovanni.

"Questo ragazzo è l'ennesima riprova che la vita può all'improvviso darti delusioni enormi, ma può anche metterti davanti opportunità che non avresti mai immaginato. Molte persone si concentrano troppo su quello che perdono e troppo poco su quello che possono ancora costruire. Ogni grande storia che ho visto nascere aveva un punto in comune: prima è arrivata una delusione, poi una scelta. Puoi fermarti e lamentarti di ciò che è successo, oppure puoi usare quel momento come carburante per costruire una versione di te che nessuno si aspettava. Non sarà mai ciò che ti accade a definire il tuo futuro. Sarà sempre ciò che deciderai. Stay tuned!".

Parole che hanno immediatamente alimentato le ipotesi su un progetto comune ormai prossimo all'annuncio.

Cosa potrebbe nascere

Per il momento non esistono conferme ufficiali e i diretti interessati mantengono il massimo riserbo. Tuttavia, le ipotesi non mancano. La più accreditata riguarda un possibile investimento di Basalari nel format delle brioches che ha reso celebre Giovanni durante Temptation Island, trasformandolo in un progetto imprenditoriale di più ampia portata.

Non manca, però, anche un'ipotesi decisamente più curiosa e in linea con il mondo della nightlife: il celebre carrettino di Giovanni potrebbe approdare direttamente al Number One di Corte Franca, magari durante eventi o serate speciali, offrendo ai clienti della discoteca le ormai famose brioches nelle ore notturne.

Per ora si tratta soltanto di indiscrezioni. Non resta che attendere eventuali annunci ufficiali per capire quale sarà il futuro professionale dell'ex volto di Temptation Island.