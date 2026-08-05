Simona Giordano, chi è la tiktoker che avrebbe avuto un flirt con Danilo D'Angelo dopo Temptation Island

Quando sembrava che la storia tra Danilo D'Angelo e Francesca Coppola fosse ormai archiviata, una nuova protagonista entra in scena e riaccende il gossip. Si chiama Simona Giordano, è una tiktoker napoletana da oltre 130mila follower e sostiene di avere frequentato l'ex concorrente di Temptation Island subito dopo la fine delle riprese del reality. Un racconto che, se confermato, metterebbe in discussione la versione fornita da Danilo sulla rottura con Francesca e aggiunge un nuovo capitolo a una vicenda che continua a far discutere il pubblico.

La versione di Danilo D'Angelo sulla fine della storia

Danilo D'Angelo e Francesca Coppola avevano lasciato Temptation Island insieme, decisi a concedersi un'altra possibilità. Ma il loro rapporto è durato appena un mese dopo il ritorno alla vita di tutti i giorni.

Nel confronto andato in onda con Filippo Bisciglia, Danilo aveva raccontato che la relazione era finita dopo la scoperta di alcune chat tra Francesca e Marco Fatata, il single conosciuto durante il programma. Da quel momento la coppia ha preso strade diverse, senza ulteriori chiarimenti pubblici.

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Il racconto di Simona Giordano

Adesso, però, emerge una versione diversa dei fatti. A raccontarla è Simona Giordano, influencer napoletana di 25 anni, secondo la quale Danilo l'avrebbe contattata subito dopo la conclusione delle registrazioni del reality.

La giovane sostiene che l'ex protagonista del programma le avrebbe confidato, nonostante il vincolo di riservatezza imposto dalla trasmissione, di essere uscito dal villaggio ormai da single e di non avere più alcun rapporto con Francesca.

Da quel momento, sempre secondo il suo racconto, sarebbe iniziata una frequentazione durata circa un mese. Non una relazione ufficiale, ma una conoscenza che sembrava poter evolvere, fino a quando Danilo avrebbe improvvisamente interrotto ogni contatto, senza fornire spiegazioni. Proprio questo comportamento avrebbe spinto Simona a rendere pubblica la sua versione dei fatti.

Chi è Simona Giordano

Simona Giordano è un volto già noto sui social. Su TikTok conta circa 130mila follower, mentre su Instagram ne ha quasi 70mila. I suoi contenuti sono dedicati soprattutto al mondo della moda e, parallelamente all'attività da content creator, gestisce un negozio di abbigliamento a Napoli.

Negli ultimi giorni il suo nome è diventato uno dei più ricercati dagli appassionati di Temptation Island, proprio dopo le dichiarazioni sul presunto flirt con Danilo D'Angelo.

Il silenzio di Danilo e Francesca

Al momento nessuno dei diretti interessati ha risposto pubblicamente alle rivelazioni della tiktoker.

Danilo ha scelto di non commentare la vicenda, mentre anche Francesca ha evitato qualsiasi dichiarazione. Secondo indiscrezioni riportate da persone vicine all'ex concorrente, la giovane sarebbe rimasta profondamente turbata dal racconto di Simona, preferendo però non alimentare ulteriormente la polemica.

Perché nessuno parla?

Il silenzio potrebbe avere anche una spiegazione televisiva.

Secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti del programma, la produzione di Temptation Island starebbe continuando a seguire le coppie protagoniste dell'ultima edizione per verificare eventuali nuovi sviluppi sentimentali.

Qualora emergessero elementi ritenuti interessanti, non è esclusa la realizzazione di una puntata speciale da trasmettere a settembre. In quest'ottica, evitare dichiarazioni pubbliche consentirebbe ai protagonisti di preservare l'effetto sorpresa e mantenere alta l'attenzione del pubblico. Si tratta, tuttavia, di indiscrezioni che non sono state confermate ufficialmente dalla produzione.

Il precedente fidanzato di Simona Giordano

Per Simona Giordano non si tratta della prima esperienza sotto i riflettori.

Nel 2023 partecipò a Pomeriggio 5, allora condotto da Barbara d'Urso, per raccontare la sua relazione con un uomo di 42 anni più grande. All'epoca lei aveva 22 anni, mentre il compagno ne aveva 64.

La giovane difese pubblicamente quella storia dalle critiche ricevute sui social, spiegando di essere innamorata e di voler costruire un futuro insieme al partner, la cui identità non è mai stata resa nota.

Quella relazione si è poi conclusa e, secondo il suo racconto, dopo essere tornata single avrebbe conosciuto proprio Danilo D'Angelo. Una frequentazione durata poche settimane, ma sufficiente a riaccendere il dibattito attorno a uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island.