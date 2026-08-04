Temptation Island, influencer inchioda Danilo: "Siamo usciti per un mese, mi disse che lui e Francesca si erano lasciati"

Nuovo colpo di scena dopo la fine di Temptation Island 14. Mentre i fan continuano a chiedersi se tra Danilo D'Angelo e Francesca Coppola ci sia ancora una possibilità di riconciliazione, una TikToker con oltre 127 mila follower sostiene di aver avuto una frequentazione con l'ex protagonista del reality. Simona Giordano, durante una diretta social, ha raccontato di essere uscita con Danilo per circa un mese, accusandolo però di averle nascosto parte della verità sulla sua situazione sentimentale.

Il percorso di Danilo e Francesca

Nel reality condotto da Filippo Bisciglia, Danilo e Francesca avevano deciso di concedersi una seconda possibilità dopo il falò di confronto. Tuttavia, nell'incontro registrato un mese dopo la fine delle riprese, avevano raccontato di essersi nuovamente lasciati. Tra i motivi della rottura, Francesca aveva ammesso di aver mantenuto alcuni contatti con il tentatore Marco, circostanza che aveva contribuito a incrinare definitivamente il rapporto.

Nonostante ciò, nelle ultime settimane si era parlato di un possibile riavvicinamento tra i due, alimentando le speranze dei loro sostenitori.

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La rivelazione di Simona Giordano

A sparigliare nuovamente le carte è stata proprio Simona Giordano, che durante una diretta su TikTok ha raccontato di aver conosciuto e frequentato Danilo subito dopo la registrazione del programma.

Secondo quanto dichiarato, la loro conoscenza sarebbe durata circa un mese, durante il quale si sarebbero sentiti e incontrati con regolarità: "Lui mi aveva detto che si era lasciato con lei. Io sapevo che le foto doveva tenerle per forza, ma mi aveva confermato che erano separati, altrimenti non ci sarei uscita".

"Poi è cambiato tutto"

La TikToker ha spiegato che la situazione sarebbe precipitata in occasione di una serata trascorsa con alcuni protagonisti di Temptation Island e alcune tentatrici. Prima dell'evento, Simona avrebbe chiesto a Danilo se fosse interessato a qualcun'altra. Lui, sempre secondo il suo racconto, l'avrebbe rassicurata: "Mi aveva detto che non sarebbe successo nulla. Invece siamo stati insieme in consolle e poi è sparito completamente. Ci sono rimasta male".

La giovane ha aggiunto che quella stessa notte ci sarebbe stato un acceso confronto telefonico, al termine del quale gli avrebbe detto di non volerlo più vedere. Il giorno successivo, però, i due si sarebbero incontrati casualmente e alcune frasi pronunciate da Danilo avrebbero definitivamente chiuso ogni possibilità di proseguire la frequentazione.

Nessuna replica da parte di Danilo

Al momento Danilo D'Angelo non ha replicato pubblicamente alle dichiarazioni di Simona Giordano, così come Francesca Coppola non ha commentato la vicenda.

Le rivelazioni della TikToker rappresentano, al momento, esclusivamente la sua versione dei fatti e aggiungono un nuovo capitolo a una storia che continua a far discutere anche dopo la conclusione di Temptation Island.