Temptation Island, Cristian ha tradito Soraya? Spuntano presunte chat: "Lei è sotto shock"

A distanza di circa un mese e mezzo dal falò di confronto che ha sancito la fine della loro storia a Temptation Island, Cristian Mascolino e Soraya Sabetta tornano al centro del gossip. A riaccendere l'attenzione sulla coppia è una nuova indiscrezione rilanciata dal blogger Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale la giovane romana avrebbe scoperto soltanto ora un presunto episodio di infedeltà avvenuto quando i due erano ancora fidanzati.

La ricostruzione dei Lorenzo Pugnaloni

Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, Pugnaloni ha raccontato che il presunto episodio risalirebbe al gennaio 2025, periodo in cui Cristian e Soraya, insieme dal novembre 2024, erano ancora una coppia.

"Soraya ha appena scoperto un tradimento di Cristian risalente a gennaio 2025, loro stavano insieme da novembre 2024", ha scritto il blogger.

Argomenti temptation island

Pugnaloni ha inoltre dichiarato di aver visionato personalmente alcune conversazioni tra Cristian e un'altra ragazza, sostenendo che dai messaggi emergerebbe un evidente tentativo di corteggiamento.

"Ho visto anch'io le chat di lui con una ragazza, con il tipico atteggiamento di chi ci vuole provare. Chat in cui lui chiede addirittura a questa ragazza di vedersi. La conversazione è molto lunga ed è lampante il corteggiamento. Soraya è scioccata. E ho tutto salvato".

Le reazioni sui social

Le dichiarazioni del blogger hanno rapidamente fatto il giro dei social, dove numerosi utenti hanno espresso dubbi sull'attendibilità della vicenda, chiedendo che vengano mostrate prove concrete prima di considerare fondata l'indiscrezione.

Di fronte alle critiche, Pugnaloni è intervenuto nuovamente, spiegando che le conversazioni gli sarebbero state inoltrate da chi avrebbe scoperto l'accaduto.

Perché le chat non sono state pubblicate

Il blogger ha anche spiegato il motivo per cui, almeno per il momento, non intende diffondere gli screenshot delle conversazioni.

"In merito alle chat, siccome ci vuole l'autorizzazione di ambedue le persone di cui si parla, io non sono uno di quelli che prende e pubblica a casaccio cose private, perché rispetto le norme".

Pugnaloni ha infine aggiunto che, qualora la sua ricostruzione venisse smentita, potrebbe decidere di rendere pubblici i contenuti in suo possesso.

"Se ovviamente verrò smentito e verrà detto che è una cosa inventata, allora vedrete tutto. Punto e fine".

Al momento nessuna conferma

Allo stato attuale, né Cristian Mascolino né Soraya Sabetta hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda. Le presunte chat citate da Lorenzo Pugnaloni non sono state rese pubbliche e quanto riferito dal blogger resta quindi un'indiscrezione, non confermata dai diretti interessati.

Sarà eventualmente la loro versione dei fatti a chiarire se quanto emerso nelle ultime ore corrisponda o meno alla realtà.