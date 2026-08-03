Temptation Island, Soraya Sabetta rompe il silenzio: "Se ho ripensamenti su Cristian? Ecco come stanno le cose"

Soraya Sabetta continua a essere una delle protagoniste più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island. La giovane, che aveva partecipato al reality insieme all'allora fidanzato Cristian Mascolino, è finita spesso al centro delle polemiche per il comportamento avuto durante il percorso nel villaggio.

L'avvicinamento al single Dimitri Hristov aveva infatti incrinato definitivamente il rapporto con Cristian, spingendo quest'ultimo a chiedere un falò di confronto anticipato. Una richiesta inizialmente rifiutata da Soraya, che solo qualche giorno dopo aveva deciso di chiedere personalmente il confronto a Filippo Bisciglia. Il faccia a faccia si era concluso con la scelta di uscire separati dal programma.

La nuova vita di Cristian

Nella puntata dedicata al "mese dopo", i due hanno confermato la decisione presa durante il falò. In quell'occasione Soraya ha anche scoperto che Cristian aveva già iniziato una nuova relazione con la single Nicole Cena, una frequentazione che, a quanto emerso, prosegue con grande entusiasmo.

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Se Cristian ha conquistato il favore del pubblico, ricevendo numerosi messaggi di sostegno sui social, Soraya ha dovuto invece fare i conti con una pioggia di critiche da parte degli utenti.

Il messaggio sui social

Nei giorni scorsi l'ex concorrente aveva risposto ad alcuni commenti, riconoscendo i propri errori e spendendo parole di stima nei confronti dell'ex fidanzato.

"Ne pago le conseguenze ogni giorno, l'importante è capire dai propri errori. Cristian, avete ragione, è meraviglioso. Se non lo fosse stato non mi sarei mai innamorata di lui. Spero che un giorno arriverà l'amore che ci meritiamo, per entrambi".

Parole che hanno alimentato le ipotesi di un possibile ripensamento sentimentale.

"Lo stimo, ma non voglio tornare con lui"

Per mettere fine alle indiscrezioni, Soraya è tornata sui social chiarendo definitivamente la sua posizione. L'ex protagonista del reality ha spiegato che i complimenti rivolti a Cristian riguardano esclusivamente la sua persona e non rappresentano un desiderio di ricucire il rapporto.

"Quando dico che Cristian è meraviglioso non parlo di nessun ripensamento. È una descrizione della sua persona, di quello che penso di lui a livello personale, non relazionale. Rimango coerente con ogni mia scelta, ma questo non vuol dire che debba odiarlo o pensare male di lui. Non mi sarei mai fidanzata con una persona che non stimo per valori e personalità. Questo non significa che abbia dei ripensamenti".