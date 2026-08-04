Temptation Island, non è finita qui. Raffaella Mennoia annuncia: "Potremmo tornare a settembre"

Temptation Island si conferma il fenomeno televisivo dell'estate. Il reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha chiuso un'edizione da record, conquistando settimana dopo settimana milioni di telespettatori e dominando le conversazioni sui social network.

Il programma ha saputo catturare l'attenzione del pubblico grazie alle storie delle coppie protagoniste, ai falò di confronto, ai tradimenti, ai colpi di scena e ai confronti finali, diventando uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell'anno.

Un successo costruito puntata dopo puntata

Dopo un esordio già molto positivo, gli ascolti sono cresciuti quasi costantemente, fino a raggiungere risultati tra i migliori nella storia recente del format.

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La finale ha raccolto 4.405.000 telespettatori, pari al 34,1% di share, mentre la puntata speciale "Un mese dopo" ha fatto ancora meglio, conquistando 4.247.000 spettatori e un eccezionale 35,5% di share, confermando l'enorme interesse del pubblico anche dopo la conclusione del percorso delle coppie.

Il riepilogo degli ascolti

1ª puntata: 3.569.000 spettatori – 27,6% di share;

3.569.000 spettatori – 27,6% di share; 2ª puntata: 3.819.000 spettatori – 26,6% di share (penalizzata dalla concorrenza dei Mondiali di calcio);

3.819.000 spettatori – 26,6% di share (penalizzata dalla concorrenza dei Mondiali di calcio); 3ª puntata: 3.752.000 spettatori – 30,3% di share;

3.752.000 spettatori – 30,3% di share; 4ª puntata: 3.880.000 spettatori – 31,0% di share;

3.880.000 spettatori – 31,0% di share; 5ª puntata: 3.851.000 spettatori – 31,5% di share;

3.851.000 spettatori – 31,5% di share; 6ª puntata: 3.739.000 spettatori – 31,6% di share;

3.739.000 spettatori – 31,6% di share; 7ª puntata: 4.390.000 spettatori – 34,0% di share;

4.390.000 spettatori – 34,0% di share; 8ª puntata (finale): 4.405.000 spettatori – 34,1% di share;

4.405.000 spettatori – 34,1% di share; Speciale "Un mese dopo": 4.247.000 spettatori – 35,5% di share.

Mennoia: «Pronti a tornare anche a settembre»

Il successo dell'edizione potrebbe non essere ancora finito. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, ha lasciato aperta la porta a un nuovo appuntamento televisivo.

«Lavoreremo per tutto agosto, per quando torneremo a sentire i protagonisti. Se succedono cose che pensiamo sia giusto raccontare, registriamo una puntata anche a settembre», ha dichiarato.