Temptation Island, non è finita qui. Raffaella Mennoia annuncia: "Potremmo tornare a settembre"

Temptation Island si conferma il fenomeno televisivo dell'estate. Il reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha chiuso un'edizione da record, conquistando settimana dopo settimana milioni di telespettatori e dominando le conversazioni sui social network.
Il programma ha saputo catturare l'attenzione del pubblico grazie alle storie delle coppie protagoniste, ai falò di confronto, ai tradimenti, ai colpi di scena e ai confronti finali, diventando uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell'anno.
Un successo costruito puntata dopo puntata
Dopo un esordio già molto positivo, gli ascolti sono cresciuti quasi costantemente, fino a raggiungere risultati tra i migliori nella storia recente del format.
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La finale ha raccolto 4.405.000 telespettatori, pari al 34,1% di share, mentre la puntata speciale "Un mese dopo" ha fatto ancora meglio, conquistando 4.247.000 spettatori e un eccezionale 35,5% di share, confermando l'enorme interesse del pubblico anche dopo la conclusione del percorso delle coppie.
Il riepilogo degli ascolti
- 1ª puntata: 3.569.000 spettatori – 27,6% di share;
- 2ª puntata: 3.819.000 spettatori – 26,6% di share (penalizzata dalla concorrenza dei Mondiali di calcio);
- 3ª puntata: 3.752.000 spettatori – 30,3% di share;
- 4ª puntata: 3.880.000 spettatori – 31,0% di share;
- 5ª puntata: 3.851.000 spettatori – 31,5% di share;
- 6ª puntata: 3.739.000 spettatori – 31,6% di share;
- 7ª puntata: 4.390.000 spettatori – 34,0% di share;
- 8ª puntata (finale): 4.405.000 spettatori – 34,1% di share;
- Speciale "Un mese dopo": 4.247.000 spettatori – 35,5% di share.
Mennoia: «Pronti a tornare anche a settembre»
Il successo dell'edizione potrebbe non essere ancora finito. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, ha lasciato aperta la porta a un nuovo appuntamento televisivo.
«Lavoreremo per tutto agosto, per quando torneremo a sentire i protagonisti. Se succedono cose che pensiamo sia giusto raccontare, registriamo una puntata anche a settembre», ha dichiarato.