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Temptation Island, non è finita qui. Raffaella Mennoia annuncia: "Potremmo tornare a settembre"

Temptation Island, non è finita qui. Raffaella Mennoia annuncia: "Potremmo tornare a settembre"

Dopo gli ascolti record dell'edizione 2026, Raffaella Mennoia lascia aperta la porta a un possibile ritorno del reality con una nuova puntata a settembre

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Temptation Island si conferma il fenomeno televisivo dell'estate. Il reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha chiuso un'edizione da record, conquistando settimana dopo settimana milioni di telespettatori e dominando le conversazioni sui social network.

Il programma ha saputo catturare l'attenzione del pubblico grazie alle storie delle coppie protagoniste, ai falò di confronto, ai tradimenti, ai colpi di scena e ai confronti finali, diventando uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell'anno.

Un successo costruito puntata dopo puntata

Dopo un esordio già molto positivo, gli ascolti sono cresciuti quasi costantemente, fino a raggiungere risultati tra i migliori nella storia recente del format.

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La finale ha raccolto 4.405.000 telespettatori, pari al 34,1% di share, mentre la puntata speciale "Un mese dopo" ha fatto ancora meglio, conquistando 4.247.000 spettatori e un eccezionale 35,5% di share, confermando l'enorme interesse del pubblico anche dopo la conclusione del percorso delle coppie.

Il riepilogo degli ascolti

  • 1ª puntata: 3.569.000 spettatori – 27,6% di share;
  • 2ª puntata: 3.819.000 spettatori – 26,6% di share (penalizzata dalla concorrenza dei Mondiali di calcio);
  • 3ª puntata: 3.752.000 spettatori – 30,3% di share;
  • 4ª puntata: 3.880.000 spettatori – 31,0% di share;
  • 5ª puntata: 3.851.000 spettatori – 31,5% di share;
  • 6ª puntata: 3.739.000 spettatori – 31,6% di share;
  • 7ª puntata: 4.390.000 spettatori – 34,0% di share;
  • 8ª puntata (finale): 4.405.000 spettatori – 34,1% di share;
  • Speciale "Un mese dopo": 4.247.000 spettatori – 35,5% di share.

Mennoia: «Pronti a tornare anche a settembre»

Il successo dell'edizione potrebbe non essere ancora finito. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, ha lasciato aperta la porta a un nuovo appuntamento televisivo.

«Lavoreremo per tutto agosto, per quando torneremo a sentire i protagonisti. Se succedono cose che pensiamo sia giusto raccontare, registriamo una puntata anche a settembre», ha dichiarato.

 

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