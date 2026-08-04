"Pugnalate me, non lei": Giovanni difende Sabrina e zittisce gli haters dopo Temptation Island

Nonostante la loro storia d'amore si sia conclusa nel modo più doloroso davanti alle telecamere di Temptation Island, Giovanni Grazioso sorprende tutti prendendo pubblicamente le difese della sua ex fidanzata Sabrina Soussi. In un video pubblicato sui social, il giovane siciliano ha condannato con fermezza gli insulti e gli attacchi che la ragazza sta ricevendo da settimane, invitando il pubblico a ritrovare misura e rispetto.

"Ha solo 23 anni, lasciatela vivere"

Giovanni non nasconde che la fine della relazione continui a pesargli, ma questo non gli impedisce di schierarsi dalla parte della sua ex.

"Esco da una storia importantissima in cui ho messo tutto il mio cuore e per me non è facile ricostruire la mia vita. L'unica cosa che chiedo è di considerare che dall'altra parte c'è una ragazza di 23 anni che mi ha dato tanto e merita rispetto".

Parole che arrivano dopo aver letto i numerosi commenti offensivi rivolti a Sabrina sui social.

"Parliamo di un programma televisivo. Sabrina ha fatto le sue scelte e ha avuto il coraggio di mettersi in gioco. Capisco le critiche, ma c'è un limite. Ho letto troppa cattiveria. Vergognatevi".

Il messaggio si conclude con un appello ancora più diretto: "Sabrina ha 23 anni, lasciatela vivere in serenità. Se volete pugnalare qualcuno, fatelo con me".

Una presa di posizione che ha colpito molti utenti, tanto da alimentare il sospetto che Giovanni possa provare ancora dei sentimenti nei confronti della sua ex. Più semplicemente, però, il suo intervento sembra nascere dalla volontà di ricordare che il giudizio televisivo non può trasformarsi in una persecuzione personale.

Anche Lorenzo Ferrari prende le sue difese

A schierarsi dalla parte di Sabrina non è stato soltanto Giovanni. Anche Lorenzo "Lory" Ferrari, il single con cui la giovane aveva instaurato un legame all'interno del villaggio, ha invitato il pubblico a fermare gli attacchi e gli insulti.