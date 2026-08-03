Temptation Island, lo sfogo di Sabrina Soussi: "Basta giudicarmi, nessuno sa cosa ho vissuto"

Durante e dopo Temptation Island, “il viaggio nei sentimenti” al termine del quale è andata in archivio la sua storia d’amore con Giovanni Grazioso, Sabrina Soussi è finita al centro di numerose critiche. Nelle ultime ore, l’ex protagonista del reality ha deciso di rompere il silenzio e intervenire direttamente sui social per rispondere alle offese e ai giudizi ricevuti.

Attraverso una lunga riflessione, Sabrina ha raccontato quanto possa essere doloroso venire giudicati esclusivamente sulla base di ciò che viene mostrato in televisione, senza conoscere fino in fondo le esperienze e le emozioni vissute lontano dalle telecamere.

Sabrina Soussi risponde alle critiche dopo Temptation Island

L’ex protagonista del programma ha scelto di non replicare ai singoli commenti, ma di rivolgersi complessivamente a tutte le persone che, nelle ultime settimane, hanno attaccato il suo comportamento e la sua persona.

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Nel messaggio condiviso sui social, Sabrina ha sottolineato la distanza che può esserci tra le immagini trasmesse durante un programma televisivo e la realtà vissuta dai suoi protagonisti.

«A volte è difficile accettare quanto facilmente le persone possano giudicare senza conoscere davvero una storia», ha esordito.

Secondo Sabrina, la partecipazione a un programma televisivo può far apparire tutto più semplice agli occhi di chi osserva dall’esterno. Dietro quelle immagini, però, si nasconde una persona con emozioni, paure e momenti difficili che il pubblico non può conoscere completamente.

«Ho scelto di raccontare la mia realtà»

Sabrina ha spiegato di aver accettato di partecipare a Temptation Island perché sentiva la necessità di raccontare ciò che aveva vissuto e di dare voce alla propria versione dei fatti.

«Se non ci fosse stato un motivo importante, non avrei mai fatto quel passo. Esporsi davanti a tante persone non è facile, perché significa mettere una parte della propria vita nelle mani del pubblico», ha scritto.

L’ex protagonista era consapevole che non tutti avrebbero compreso o condiviso le sue scelte. Tuttavia, sperava almeno di ricevere rispetto e comprensione.

«A volte le parole dette con leggerezza possono ferire molto chi le riceve. Dietro una persona che racconta la propria esperienza non c’è solo quello che si vede in pochi minuti, ma un percorso fatto di emozioni, difficoltà e scelte spesso molto sofferte».

«Nessuno conosce completamente ciò che ho vissuto»

Nella parte conclusiva del suo sfogo, Sabrina ha espresso amarezza per le critiche rivolte non soltanto alle sue azioni, ma direttamente alla sua persona.

«Mi dispiace vedere che alcune persone abbiano scelto di giudicarmi invece di provare a comprendere la situazione. Nessuno conosce completamente ciò che ho vissuto, i pensieri che mi hanno portata a fare certe scelte e il coraggio che ci è voluto per parlare».

Sabrina ha precisato di non essere alla ricerca di compassione e di non voler convincere tutti a condividere il suo punto di vista. La sua richiesta è semplicemente quella di essere considerata una persona con una propria storia e una propria dignità.

«La mia verità rimane parte di me, anche quando qualcuno decide di criticarla. Continuerò ad andare avanti con rispetto verso gli altri, ma anche verso me stessa, perché avere il coraggio di raccontarsi non dovrebbe mai diventare un motivo per essere feriti», ha concluso.