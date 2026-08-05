Temptation Island, Soraya Sabetta esplode contro gli haters: "Mi hanno augurato la morte"

A una settimana dalla conclusione di Temptation Island, il reality continua a far discutere anche lontano dalle telecamere. Tornati in possesso dei loro profili social, molti protagonisti hanno iniziato a raccontare retroscena inediti dell'esperienza vissuta nel villaggio, rispondendo anche alle numerose critiche ricevute dagli utenti.

Se alcuni concorrenti sono stati particolarmente apprezzati dal pubblico, altri sono finiti nel mirino degli haters. Tra questi c'è Soraya Sabetta, che ha deciso di rompere il silenzio con un lungo sfogo pubblicato su TikTok.

"Pensate di conoscermi per un'ora di televisione"

L'ex protagonista del programma ha criticato duramente chi ritiene di poter giudicare la sua persona basandosi esclusivamente sulle immagini trasmesse in tv.

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«Pensate di conoscere una persona che avete visto complessivamente un'ora in televisione. Io ho 23 anni, una storia, una vita, un carattere, una personalità», ha dichiarato, accusando molti utenti di essere «superficiali» e privi di «intelligenza emotiva».

Soraya ha spiegato di accettare le critiche, purché siano espresse con educazione, sottolineando come spesso il confronto sui social degeneri in insulti gratuiti.

"Hanno minacciato i miei cani e la mia famiglia"

La parte più dura del suo sfogo riguarda gli attacchi ricevuti dopo la partecipazione al reality. La giovane ha raccontato di essersi trovata davanti a messaggi che andavano ben oltre la semplice critica.

«Mi sono ritrovata minacce di morte ai miei cani, alla mia famiglia, mi auguravano malattie», ha rivelato, invitando chi scrive certi commenti a fare un esame di coscienza.

Soraya ha poi osservato come, a suo dire, in Italia il fenomeno dell'odio social sia particolarmente diffuso, facendo anche un paragone con l'edizione spagnola di Temptation Island.

«Guardate il programma, commentate pure, ma dovete essere educati», ha concluso, augurandosi che con la fine della trasmissione l'ondata di odio possa gradualmente diminuire.

Il mistero del mazzo di fiori

Nel frattempo, Soraya ha alimentato la curiosità dei fan pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto in cui appare sorridente con un elegante mazzo di fiori.

L'ex protagonista, però, non ha svelato l'identità del mittente, lasciando aperta ogni ipotesi e scatenando la curiosità dei suoi follower, che si interrogano su chi possa averle fatto questo romantico pensiero.