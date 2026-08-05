Temptation Island, Rosario frena su Alessandra: "Non posso dire nulla". E spiega perché

Dopo essere stato uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island, Rosario Monetti è tornato a parlare sui social, ma senza sbilanciarsi sul rapporto con Alessandra Ciociola. Le sue dichiarazioni hanno alimentato la curiosità dei fan, che continuano a chiedersi se la coppia sia ancora insieme dopo il percorso nel reality.

Il percorso nel villaggio

A scrivere al programma era stata Alessandra, desiderosa di capire se fosse riuscita a superare il tradimento subito da Rosario durante i due anni e otto mesi di relazione.

Nel villaggio delle fidanzate, la presenza della tentatrice Giada Alessandrini, aveva contribuito a rendere ancora più delicato il percorso della coppia. Il momento decisivo era arrivato con il falò di confronto finale: inizialmente sembrava che la storia fosse definitivamente giunta al capolinea, ma Rosario aveva chiesto un secondo confronto, conclusosi con un riavvicinamento e con l'uscita dal programma mano nella mano.

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"Del programma non posso parlare"

Durante una diretta social insieme a Enzo Bambolina, Monetti ha risposto alle domande dei follower, spiegando perché evita di affrontare l'argomento Alessandra: "Mi chiedono di Alessandra... l'ho detto anche all'inizio della diretta: del programma non parlo. Non posso dire niente. Se ci sarà un'altra puntata a settembre? Esattamente".

Le parole del giovane lasciano intendere che gli sviluppi della vicenda potrebbero essere raccontati nelle puntate speciali di "Temptation Island – E poi...", come già accaduto nelle precedenti edizioni.

La replica alle voci sulle tentatrici

Rosario ha anche smentito le indiscrezioni che lo volevano coinvolto in un presunto flirt con alcune tentatrici conosciute nel villaggio: "Con le tentatrici si è creato un bellissimo rapporto di amicizia. Stavamo tutti a ridere e scherzare, senza nessuna malizia o secondo fine".