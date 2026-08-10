Natalia Paragoni torna sui social dopo il silenzio: «Tutto procede bene». La data dell'ultima chemio

Dopo alcuni giorni lontana dai social, Natalia Paragoni torna a parlare della sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin. La 28enne, conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne, ha voluto rassicurare quanti si erano preoccupati per la sua assenza: il percorso terapeutico sta andando avanti e, soprattutto, comincia a intravedersi il traguardo.

Paragoni sta affrontando la chemioterapia dopo aver ricevuto la diagnosi durante l’ottavo mese di gravidanza della sua seconda figlia, Beatrice. Un momento particolarmente difficile della sua vita, vissuto mentre si preparava alla nascita della bambina.

Dieci giorni lontana dai social

L’influencer ha raccontato di aver avuto bisogno di allontanarsi per una decina di giorni dalla quotidiana esposizione sui social. Non a causa di un peggioramento delle condizioni di salute, ma per ritrovare un equilibrio personale e affrontare psicologicamente una fase delicata delle cure.

«Ci sono stati 10 giorni di blackout personale perché il mio mondo, il mio cosmo, si è dovuto assestare», ha spiegato, aggiungendo di essere arrivata a metà del percorso e di aver sentito la necessità di «sistemare un po' la mente».

Poi il messaggio destinato a tranquillizzare chi la segue: «Tutto procede bene».

Le parole della 28enne arrivano dopo gli esiti incoraggianti della PET, che avevano evidenziato una buona risposta dell'organismo alle terapie.

Il 7 settembre dovrebbe terminare la chemioterapia

C'è anche una data che Natalia guarda con particolare speranza: il 7 settembre, giorno in cui, secondo il programma terapeutico attuale, dovrebbe sottoporsi all'ultima seduta di chemioterapia.

Un appuntamento che rappresenterebbe la conclusione di mesi molto impegnativi. E Paragoni ha già immaginato cosa vorrebbe fare una volta terminato il ciclo di cure: concedersi qualche giorno di relax al mare. Un desiderio semplice, ma dal forte valore simbolico dopo un'estate trascorsa tra terapie e ospedali.

La diagnosi durante la gravidanza

La scoperta della malattia è arrivata mentre Natalia era all'ottavo mese di gravidanza. La piccola Beatrice è nata il 5 maggio e, dopo il parto, la giovane ha potuto iniziare la chemioterapia.

Alle difficoltà della terapia si sono aggiunti gli effetti collaterali, tra cui la perdita dei capelli. Natalia ha quindi deciso di rasarli completamente, trasformando anche quel momento in una testimonianza pubblica del percorso che stava affrontando.

Accanto a lei non è mai mancato il sostegno del compagno Andrea Zelletta, delle due figlie e della famiglia. Particolarmente significativo anche il gesto del padre, che per manifestarle la propria vicinanza ha deciso di rasarsi metà dei capelli.

In questi mesi Natalia Paragoni ha raccontato sui social diversi momenti della malattia, ricevendo numerosi messaggi di incoraggiamento. Adesso lo sguardo è rivolto a settembre: la conclusione della chemioterapia potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase della sua vita.