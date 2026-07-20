Natalia Paragoni, ottime notizie dopo la diagnosi di linfoma: “La terapia sta funzionando benissimo”

Arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di salute di Natalia Paragoni, ex volto di Uomini e Donne e compagna di Andrea Zelletta. Dopo settimane di grande preoccupazione, l'influencer ha condiviso con i suoi follower un importante passo avanti nel percorso di cura contro il linfoma di Hodgkin, diagnosticato durante l'ottavo mese di gravidanza.

La giovane aveva raccontato pubblicamente il difficile momento vissuto, spiegando di aver ricevuto la diagnosi in una fase delicatissima della sua vita, mentre era in attesa della sua seconda figlia. Oggi, però, può finalmente sorridere grazie ai risultati positivi delle terapie.

Natalia Paragoni: la PET conferma una significativa regressione della massa

Attraverso alcune Instagram Stories, Natalia Paragoni ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, rivelando che la terapia sta producendo risultati superiori alle aspettative.

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L'influencer ha spiegato di aver ricevuto l'esito della PET, che ha evidenziato una drastica riduzione della massa tumorale:

"Siamo molto felici perché la terapia sta andando molto bene e ci sono dei grandi, grandi progressi. La PET ha captato che c'è veramente poca massa. Tutto si è sgonfiato. I due noduli che avevo a livello mediastinico si sono sgonfiati tantissimo".

Entrando nel dettaglio dei risultati, Natalia ha raccontato che il valore rilevato dall'esame è passato da 11,7 a 2,5, un dato che conferma come il trattamento stia rispondendo in maniera estremamente positiva.

"La terapia sta funzionando molto, molto, molto bene. Anzi, benissimo", ha aggiunto.

Il percorso di cura non è ancora terminato

Nonostante gli ottimi riscontri clinici, Natalia Paragoni ha precisato che il percorso terapeutico non è ancora concluso.

L'ex corteggiatrice dovrà infatti sottoporsi ad altre sedute di chemioterapia prima di effettuare una nuova PET, prevista indicativamente nel mese di settembre, che permetterà ai medici di valutare l'evoluzione della malattia e decidere i prossimi passi.

"Farò altre chemio e poi aspetteremo settembre. Penso che farò un'altra PET, ma devo ancora confrontarmi con la dottoressa per capire come proseguire", ha spiegato.

La diagnosi arrivata durante la gravidanza

La storia di Natalia Paragoni aveva profondamente colpito il pubblico nelle scorse settimane. L'influencer aveva raccontato di aver scoperto di essere affetta da un linfoma di Hodgkin quando era all'ottavo mese di gravidanza, una notizia che aveva sconvolto lei e la sua famiglia.

Nonostante la paura, ha deciso di affrontare la malattia con determinazione, sostenuta dal compagno Andrea Zelletta e dall'affetto delle loro figlie, Ginevra e Beatrice, oltre che dai tantissimi messaggi ricevuti dai fan.