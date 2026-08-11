Temptation Island, Valentina Riccio ricoverata in ospedale: apprensione per il suo bambino

Ore di apprensione per Valentina Riccio, ex protagonista di Temptation Island, che sui social ha raccontato di trovarsi ricoverata in ospedale durante la gravidanza.

La futura mamma ha pubblicato uno scatto direttamente dalla struttura sanitaria, spiegando che i medici starebbero cercando di prolungare il più possibile la gravidanza, dal momento che sarebbe ancora presto per la nascita del bambino.

«Stanno facendo tutto il possibile per evitare che il mio piccolo nasca, perché è ancora troppo presto», ha scritto Valentina rivolgendosi ai suoi follower.

Riccio aspetta un maschietto da Antonio Panico. La coppia aveva annunciato nei mesi scorsi il sesso del bambino, condividendo con il pubblico uno dei momenti più importanti della gravidanza.

Il precedente ricovero e la crisi con Antonio Panico

Non è la prima volta che Valentina si reca in ospedale durante la gravidanza. Già il mese scorso aveva raccontato sui social di aver avvertito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto e di essersi sottoposta ad accertamenti.

Proprio in quei giorni era emersa anche una forte discussione con Antonio Panico, tanto da alimentare tra i follower l'ipotesi di una possibile rottura. La crisi era poi rientrata.

La loro relazione, del resto, è stata caratterizzata da diversi momenti difficili già durante l'esperienza a Temptation Island. Una volta terminato il programma, però, Valentina e Antonio hanno scelto di concedere una nuova possibilità al loro rapporto.