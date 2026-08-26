Grande Fratello Vip, Marina La Rosa verso il ritorno nella Casa dopo 26 anni: cast stellare per Ilary Blasi

A 26 anni dalla prima storica edizione del Grande Fratello, uno dei personaggi simbolo del reality potrebbe tornare nella Casa più spiata d’Italia. Marina La Rosa sarebbe infatti vicina alla firma del contratto per partecipare alla nuova edizione del programma, che dovrebbe vedere Ilary Blasi alla conduzione.

L’indiscrezione è stata riportata da Fanpage.it, secondo cui l’accordo con l’ex gieffina siciliana sarebbe ormai in dirittura d’arrivo.

Marina La Rosa, dalla prima edizione al nuovo Grande Fratello

Era il 2000 quando Marina La Rosa entrò nella Casa del primo Grande Fratello, quello condotto da Daria Bignardi e destinato a cambiare per sempre la televisione italiana. Con il suo modo di fare provocatorio e seducente conquistò immediatamente l'attenzione del pubblico, guadagnandosi il soprannome di “gatta morta”, che l'ha accompagnata per buona parte della sua carriera televisiva.

Da allora sono trascorsi 26 anni e il reality è profondamente cambiato. Per Marina si tratterebbe di un ritorno alle origini dopo diverse esperienze televisive, compresa la partecipazione all’Isola dei Famosi.

Un cast di veterani dei reality

Il nome di Marina La Rosa sarebbe soltanto uno di quelli al centro del progetto della nuova edizione. Le indiscrezioni parlano infatti di un cast costruito per riunire diversi personaggi che conoscono molto bene le dinamiche dei reality show.

Tra i possibili concorrenti figurano Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Alex Belli, Andreas Muller e Valeria Marini.

Ma il nome destinato a fare maggiormente rumore è quello di Rocco Siffredi, la cui eventuale partecipazione rappresenterebbe uno dei colpi più clamorosi della prossima stagione televisiva.

Al momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni e Mediaset non ha ancora ufficializzato il cast definitivo.

Veterani contro debuttanti: l'ipotesi del nuovo format

Tra le idee che starebbero prendendo forma ci sarebbe anche quella di modificare parzialmente la struttura tradizionale del Grande Fratello.

L'ipotesi è quella di creare due gruppi contrapposti: da una parte personaggi già protagonisti di reality e quindi perfettamente a conoscenza dei meccanismi del genere; dall'altra concorrenti alla loro prima esperienza televisiva di questo tipo.

Una sorta di sfida tra “veterani” e “debuttanti” che potrebbe caratterizzare le dinamiche della Casa fin dalle prime puntate.

Per Marina La Rosa, se la partecipazione sarà confermata, sarebbe invece un suggestivo ritorno al punto di partenza: dalla prima porta rossa attraversata nel 2000 a quella del Grande Fratello del 2026, ventisei anni dopo.