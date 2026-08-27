Temptation Island "E poi... e poi", registrata la prima puntata: "Non mancheranno colpi di scena"

Temptation Island 14 ha chiuso un’edizione da record sul fronte degli ascolti, ma il viaggio nei sentimenti non è ancora terminato. Dopo i falò di confronto e le decisioni prese dalle sette coppie protagoniste, a settembre il pubblico scoprirà che cosa è accaduto nelle settimane successive alla fine del programma.

Nelle scorse ore è stata infatti registrata la prima puntata dello speciale “Temptation Island… E poi… e poi”, che tornerà a raccontare le vite dei protagonisti lontano dal villaggio.

Quattro coppie nella prima registrazione

Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, la registrazione si sarebbe svolta in una location esterna a Roma, la stessa utilizzata in precedenza per gli appuntamenti speciali del programma.

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Quattro le coppie protagoniste di questa prima registrazione: Giovanni e Sabrina, Bernadette e Diamante, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo.

Le prime indiscrezioni suggeriscono che, almeno apparentemente, gli equilibri non siano cambiati rispetto a quanto visto al termine di Temptation Island.

Giovanni e Sabrina sarebbero ancora separati, così come Gabriele e Sara e Francesca e Danilo. Una situazione che, tuttavia, potrebbe riservare sviluppi inattesi: le anticipazioni parlano infatti di diversi colpi di scena che verranno svelati soltanto durante la messa in onda.

Bernadette e Diamante ancora insieme: sorpresa in arrivo

Situazione completamente diversa per Bernadette e Diamante, che dopo sedici anni d’amore avevano deciso di compiere il grande passo e convolare a nozze.

I due sarebbero ancora felicemente insieme e proprio durante la registrazione sarebbero stati protagonisti di una “bellissima sorpresa emozionante”, sulla quale al momento non sono trapelati ulteriori dettagli.

Restano invece da scoprire gli sviluppi relativi alle altre coppie dell’edizione, tra cui Iris e Andrea, Soraya e Cristian e Alessandra e Rosario.

L’attesa, dunque, è tutta per settembre: Temptation Island… E poi… e poi mostrerà cosa è realmente accaduto dopo le telecamere e se alcune delle rotture viste nel programma siano state definitive oppure abbiano lasciato spazio a clamorosi ripensamenti.