GF Vip, anticipazioni settima puntata: faccia a faccia tra Piera e il fidanzato, arriva Michelle Hunziker

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Lunedì 5 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Una puntata che si preannuncia particolarmente movimentata, tra alleanze, confronti, sorprese e il verdetto del televoto.

Il patto segreto che divide la Casa

Tra i concorrenti sono nate nuove fazioni e alleanze. Ma a far discutere è soprattutto un patto di non belligeranza stretto segretamente da alcuni inquilini. Nel corso della diretta il Grande Fratello farà luce sull'accordo, mettendo alla prova gli equilibri che si sono creati all'interno della Casa. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Guendalina Tavassi e Andreas Müller sotto accusa

Serata delicata per Guendalina Tavassi, finita al centro delle critiche. Moreno Morello l'accusa di avere pilotato le nomination e di aver fatto insinuazioni sul suo rapporto con Federica Morello. Altri concorrenti, invece, le rimproverano di seminare zizzania nella Casa.

Anche Andreas Müller attraversa un momento complicato dopo essere stato indicato come uno dei “comodini” di questa edizione. Entrambi avranno la possibilità di replicare in diretta alle accuse ricevute.

Piera Meloni, confronto con il fidanzato Gian Marco

Momento importante anche per Piera Meloni. Il fidanzato Gian Marco entrerà nella Casa per un faccia a faccia sulla loro relazione.

Al centro del confronto ci sarà anche Alessandro Roncaccia e il ruolo che potrebbe avere nel futuro della coppia.

Michelle Hunziker, sorpresa per Jonathan Kashanian

Per Jonathan Kashanian è in arrivo una sorpresa speciale: ad attenderlo ci sarà la sua grande amica Michelle Hunziker. Prima di poterla incontrare, però, Jonathan dovrà superare una prova preparata dal “perfido” Grande Fratello.

Alex Belli e Marina La Rosa, cresce l'intesa?

Proseguono intanto provocazioni e battute tra Alex Belli e Marina La Rosa. Tra i due sembra essere nata anche una curiosa attrazione che non è passata inosservata agli altri concorrenti. Questa sera saranno chiamati a trasformare la loro intesa in spettacolo con un “duetto d'amore” nell'ambito della battaglia dei talenti. In palio c'è il budget settimanale della Casa.

Grande Fratello Vip, chi rischia l'eliminazione

Spazio infine al televoto. Il pubblico dovrà decidere chi sarà il prossimo candidato all'eliminazione. A contendersi il verdetto sono Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello.

L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 9 è per lunedì 5 ottobre in prima serata su Canale 5.