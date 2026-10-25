Uomini e Donne, Ketrin Bruno dopo l'eliminazione: «Giovanni Grazioso è confuso, non mi ha trasmesso sicurezza»

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Giovanni Grazioso ha eliminato quasi tutte le sue corteggiatrici, chiedendo poi di far scendere una nuova ragazza che, a suo dire, aveva visto soltanto sui social. Tra le eliminate anche Ketrin Bruno, la giovane italo-slovacca con cui il tronista aveva già fatto un’esterna.

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, Ketrin Bruno ha ripercorso la sua esperienza nel programma, spiegando le ragioni dell’incompatibilità con Giovanni Grazioso e perché non ha deciso di proseguire il percorso con l’altro tronista, Giacomo Vacalebre.

Pubblicità

La scelta di partecipare a Uomini e Donne

La giovane ha raccontato di aver accettato questa esperienza per curiosità e per mettersi in gioco: «Ho deciso di intraprendere questa esperienza principalmente per curiosità e per la voglia di mettermi in gioco. Sono una persona che ama vivere nuove esperienze e non mi piace precludermi nulla. Ho pensato che potesse essere un’occasione per conoscere una persona in un contesto diverso dal solito e, perché no, magari trovare qualcuno che potesse davvero incuriosirmi».

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Con Giovanni non eravamo compatibili»

L’eliminazione non avrebbe lasciato particolari rimpianti in Ketrin Bruno, che già dopo l’esterna aveva maturato alcuni dubbi sul rapporto con il tronista.

«In realtà, dopo la nostra esterna avevo capito che non eravamo compatibili, soprattutto a livello caratteriale e nel modo di vedere determinate cose.

Sono una persona molto indipendente, tengo tanto alla mia libertà e credo che in una relazione debbano esserci fiducia e rispetto reciproco, senza che nessuno debba sentirsi limitato. Per quello che ho potuto percepire, non ero convinta che avessimo la stessa visione di coppia».

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

I dubbi sul tronista: «L’ho visto abbastanza confuso»

Secondo l’ex corteggiatrice, Giovanni Grazioso non le avrebbe trasmesso la sicurezza che cerca in un potenziale partner. Nessun rancore, però, per la decisione presa in studio.

«Inoltre, l’ho visto abbastanza confuso nelle sue conoscenze, mentre io cerco una persona determinata, che sappia cosa vuole e che riesca a trasmettermi sicurezza.

Pubblicità

In puntata Maria ha dato prima la parola a lui ed è stato Giovanni a comunicare la sua decisione, ma io avevo già capito di non voler proseguire quella conoscenza. Alla fine credo che entrambi fossimo arrivati alla stessa conclusione, quindi nessun rancore e nessun rimpianto».

Ketrin Bruno ha poi approfondito la sua impressione sul percorso del tronista, precisando che si tratta soltanto di una valutazione personale.

«Personalmente l’ho visto abbastanza confuso, forse anche per il numero di ragazze che stava conoscendo contemporaneamente. Ho avuto la sensazione che non fosse ancora del tutto pronto a intraprendere una nuova conoscenza, ed è un discorso che avevo affrontato anche direttamente con lui.

Giovanni mi aveva detto di sentirsi pronto a mettersi in gioco, ma sinceramente, per quello che ho potuto percepire io, non mi ha trasmesso questa convinzione.

Ovviamente è soltanto una mia impressione e non posso sapere cosa provi realmente, però credo che quando una persona è davvero pronta a conoscere qualcuno, questo si percepisca anche dal suo atteggiamento».

Perché non è rimasta per Giacomo Vacalebre

Nel corso dell’intervista, Ketrin Bruno ha spiegato anche perché non abbia deciso di conoscere Giacomo Vacalebre, nonostante l’ipotesi fosse stata presa in considerazione inizialmente.

Pubblicità

«In realtà, inizialmente avrei anche potuto valutare di conoscere Giacomo, qualora con Giovanni non fosse scattato un interesse fin da subito. Tant’è che Giovanni stesso mi ha chiesto più volte se sarei rimasta per Giacomo.

Io però ho sempre risposto di no, perché in quel momento volevo capire se potesse nascere qualcosa con Giovanni e, soprattutto, non avevo ancora avuto modo di inquadrare bene Giacomo dal punto di vista caratteriale. Non mi sembrava corretto dire di voler conoscere una persona senza sapere se ci fosse un reale interesse.

Ad oggi, vedendo il suo percorso, penso che Giacomo si stia comportando bene e che stia facendo delle belle conoscenze. Proprio per questo, non avrei trovato giusto intromettermi in un percorso già avviato, senza essere neanche sicura di poter essere realmente interessata a lui».