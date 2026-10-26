GF VIP, Guendalina Tavassi sospetta di Alessandro Varsi: «È solo strategia». Cosa sta succedendo

Quella che sembrava una semplice chiacchierata ha riaperto interrogativi sui rapporti tra i concorrenti più giovani e quelli più esperti del Grande Fratello Vip. Durante la festa dei GFVIP Awards, Alessandro Varsi ha cercato un momento di confronto con Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Un avvicinamento che, però, non ha convinto del tutto la Tavassi.

I sospetti di Guendalina Tavassi

Alessandro Varsi si è seduto accanto alle due concorrenti, dando vita a una conversazione dai toni personali e confidenziali. Guendalina Tavassi ha accolto con prudenza questa inattesa disponibilità al dialogo, sospettando che dietro il cambiamento possa esserci una strategia di gioco. A offrire una possibile spiegazione è stata Giulia Provvedi: il sostegno ricevuto durante la discussione con Alex Belli potrebbe aver contribuito ad avvicinare i due gruppi.

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Marina La Rosa crede nella sincerità del gesto

Marina La Rosa ha invece interpretato l'episodio in maniera più positiva. La concorrente ha raccontato di aver notato un atteggiamento diverso da parte di Alessandro Varsi, rimasto anche visibilmente commosso durante il confronto. Secondo Marina, potrebbero essere segnali di un'apertura sincera, forse favorita proprio da quanto accaduto con Alex Belli.

Guendalina Tavassi, tuttavia, preferisce non sbilanciarsi. Pur ascoltando il punto di vista dell'amica, resta cauta e vuole capire se il nuovo atteggiamento di Alessandro Varsi sia destinato a durare. Riuscirà il concorrente a conquistarne la fiducia?