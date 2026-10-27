Giorgia Angeloni torna a Uomini e Donne dopo la morte del padre: resta sul trono e ringrazia Maria De Filippi

Un lungo applauso e un mazzo di fiori hanno accompagnato il commovente rientro in studio della giovane, che ha raccontato la vicinanza ricevuta nei momenti più difficili

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Ha deciso di proseguire la sua esperienza a Uomini e Donne dopo la scomparsa del padre Alberto, morto il 21 ottobre all’età di 63 anni. Come riportato da Fanpage, Giorgia Angeloni è tornata in studio durante le registrazioni di lunedì 26 ottobre, che saranno trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. La tronista aveva interrotto temporaneamente la partecipazione al programma a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute del padre, affetto da Parkinson giovanile.

L’accoglienza in studio e il ringraziamento a Maria De Filippi

Il rientro di Giorgia Angeloni è stato segnato da un momento di grande emozione. Il pubblico si è alzato in piedi per accoglierla con un lungo applauso, mentre Gianni Sperti le ha consegnato un mazzo di fiori. Maria De Filippi ha manifestato vicinanza alla giovane, accompagnandola in un passaggio particolarmente doloroso della sua vita.

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La tronista ha voluto ringraziare la conduttrice e la produzione per averle consentito di trascorrere del tempo prezioso accanto al padre: «Tu mi hai dato la possibilità di stare vicino a mio padre. Me lo sono goduto e per questo ti sono grata».

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La malattia del padre e il racconto della famiglia

Fin dal video di presentazione, Giorgia Angeloni aveva condiviso con il pubblico la propria storia familiare. I genitori si erano separati quando lei aveva 13 anni e, poco tempo dopo, al padre Alberto era stato diagnosticato il Parkinson giovanile, all’età di 50 anni.

La giovane aveva raccontato il progressivo peggioramento delle sue condizioni e il desiderio di restargli accanto, cercando di regalargli momenti di serenità attraverso piccoli gesti quotidiani, come una passeggiata o un gelato insieme.

Giorgia ha anche due sorelle, Annalisa e Rebecca, rispettivamente di 27 e 20 anni. Dopo il lutto, la scelta di tornare nel programma segna per la tronista la ripresa di un percorso personale e televisivo.