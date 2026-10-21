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Uomini e Donne, grave lutto per Giorgia Angeloni: morto il padre Alberto, aveva 63 anni

Annalisa Accardo 1 min di lettura
Uomini e Donne, grave lutto per Giorgia Angeloni: morto il padre Alberto, aveva 63 anni

La giovane tronista attraversa un momento di profondo dolore. La sua assenza dalle ultime registrazioni era legata a motivi familiari

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Un grave lutto ha colpito Giorgia Angeloni, attuale tronista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Questa mattina, mercoledì 21 ottobre, è venuto a mancare il padre Alberto Angeloni, all’età di 63 anni.

La dolorosa notizia è stata diffusa da LolloMagazine.it e trova conferma nel manifesto funebre pubblicato dall’agenzia Carosi Funeral Service di Aprilia.

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Secondo quanto riportato nell’annuncio, Alberto Angeloni si è spento alle 6:17 presso la Casa di Cura Villa Silvana. A darne il triste annuncio sono le figlie, i generi, Katia, le sorelle e gli altri familiari.

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L’assenza di Giorgia dall’ultima registrazione di Uomini e Donne

La notizia della morte del padre offre anche un nuovo elemento per comprendere l’assenza di Giorgia Angeloni dall’ultima registrazione di Uomini e Donne, già segnalata nelle anticipazioni del programma.

Secondo quanto emerso, infatti, la tronista non aveva partecipato alla registrazione per motivi familiari legati proprio alle condizioni del padre. Una circostanza che, alla luce della notizia di oggi, chiarisce la delicatezza del momento personale che la giovane stava attraversando lontano dalle telecamere.

Cosa accadrà adesso al suo percorso televisivo?

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali dalla produzione di Uomini e Donne su eventuali modifiche al percorso televisivo di Giorgia Angeloni. Non è quindi possibile stabilire se e quando la tronista tornerà in studio. Ogni valutazione sulla prosecuzione della sua esperienza televisiva resta prematura.

In queste ore, al centro dell’attenzione non c’è il suo futuro nel programma, ma il dolore di una figlia per la perdita del padre.

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