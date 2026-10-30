Grande Fratello Vip, la Casa va a fuoco (o quasi): Alex Belli evita il peggio. Cos'è successo

Pubblicità

Un gesto apparentemente innocuo ha rischiato di provocare un incendio nella Casa del Grande Fratello Vip. Marina La Rosa ha svuotato un posacenere nel bidone dei rifiuti quando la cenere non era ancora completamente spenta. Ad accorgersi del principio d’incendio è stato Alex Belli.

Un episodio che ha trasformato una banale operazione quotidiana in una situazione potenzialmente pericolosa, dimostrando come anche una piccola disattenzione possa avere conseguenze impreviste.

Pubblicità

Pubblicità

La cenere ancora accesa nel bidone dei rifiuti

A svuotare il contenuto del posacenere nella pattumiera è stata Marina La Rosa, senza accertarsi che i residui fossero completamente spenti. Il materiale ancora caldo ha provocato un principio d’incendio nel bidone. È stato Alex Belli ad accorgersi di quanto stava accadendo, richiamando l’attenzione sul pericolo.

La convivenza nella Casa più spiata d’Italia è fatta di confronti, discussioni, momenti di svago e piccoli imprevisti. Questa volta, però, a far parlare non sono stati litigi o dinamiche sentimentali, ma una disattenzione nella gestione dei rifiuti.