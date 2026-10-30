GF Vip, anticipazioni 30 ottobre: primo finalista, televoto, scontri, sorprese e Halloween

Televoto decisivo, tensioni nella Casa e sorprese per Halloween

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La corsa verso la finale entra nel vivo al Grande Fratello Vip. Questa sera, venerdì 30 ottobre, su Canale 5 andrà in onda la quattordicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Una serata che si preannuncia ricca di colpi di scena, tra un televoto decisivo, nuove tensioni nella Casa, incontri emozionanti e una speciale sorpresa in vista di Halloween.

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Televoto decisivo: sarà eletto il primo finalista

Il momento più atteso della puntata sarà il verdetto del televoto, che coinvolge Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa e Piera Meloni. L'esito riserverà una doppia sorpresa: il pubblico decreterà non soltanto il secondo concorrente a rischio eliminazione, ma anche il primo finalista di questa edizione.

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Una decisione destinata a cambiare gli equilibri all'interno della Casa e ad alimentare nuove rivalità.

Scontri e tensioni: la Casa è sempre più divisa

Il clima tra i concorrenti si fa sempre più acceso. Prosegue il duro confronto che vede Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia contrapposti ad Alex Belli, con nuove discussioni che potrebbero esplodere durante la diretta.

Ma le tensioni non finiscono qui. Anche Carmen Di Pietro e Valeria Marini, insieme allo stesso Alex Belli, sono pronte a contestare atteggiamenti e comportamenti degli altri inquilini. Dopo oltre un mese di convivenza, antipatie e insofferenze sembrano ormai impossibili da nascondere.

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Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, la coppia divide i concorrenti

Sotto i riflettori anche il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. I due non nascondono più la loro vicinanza, ma la relazione continua a suscitare dubbi e giudizi negativi tra gli altri concorrenti, anche da parte di chi finora era rimasto in disparte.

Carmen Di Pietro ritrova il suo primo amore

Spazio anche ai sentimenti con una sorpresa per Carmen Di Pietro. Il Grande Fratello ha accolto la richiesta di Marina La Rosa e questa sera Luigi, il primo amore di Carmen, tornerà nella Casa per un appuntamento speciale. Un incontro che promette emozioni, ricordi e, probabilmente, qualche momento di divertimento.

Andreas Müller riabbraccia la moglie Veronica Peparini

Momento particolarmente emozionante anche per Andreas Müller, che sente sempre più la mancanza della propria famiglia. Durante la puntata potrà finalmente riabbracciare la moglie Veronica e ricevere notizie delle sue bambine. Un incontro molto atteso dal concorrente, lontano dai suoi affetti ormai da diverse settimane.

Halloween nella Casa: una sfida da brividi

Non mancherà il divertimento in occasione di Halloween. I concorrenti hanno preparato un'esibizione a tema, mettendo insieme talento, creatività e spirito di squadra. Ma per Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi è in arrivo una sfida decisamente particolare, della quale le due sono ancora all'oscuro. In palio ci sarà un premio molto ambito da tutti gli inquilini. Di cosa si tratta? Il mistero sarà svelato nel corso della diretta.