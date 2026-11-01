Francesca Coppola, la confessione a Verissimo: «A Temptation Island mentii a Danilo, frequentavo già un altro»

L’ex protagonista del reality racconta perché aveva nascosto la relazione con Graziano Lombardo e svela i retroscena della rottura con Danilo

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Aveva assicurato di essere single e di non frequentare nessuno dopo la fine della relazione con Danilo D’Angelo. Ora, però, Francesca Coppola, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ha ammesso che le cose stavano diversamente: quando aveva rilasciato quelle dichiarazioni davanti alle telecamere del programma di Canale 5, aveva già iniziato a conoscere Graziano Lombardo, oggi suo fidanzato.

La confessione nello studio di Verissimo

Ospite di Verissimo, Francesca Coppola ha raccontato di vivere da circa dieci mesi una relazione con Graziano Lombardo. All’epoca dell’ultimo confronto televisivo con l’ex compagno, tuttavia, aveva preferito non rendere pubblica la nuova frequentazione.

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A spingerla al silenzio, secondo quanto spiegato in trasmissione, sarebbe stato il timore delle critiche del pubblico: dopo una storia lunga e travagliata, non voleva essere accusata di aver voltato pagina troppo in fretta. Una scelta che ieri ha deciso di chiarire apertamente.

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La fine della storia con Danilo e il capitolo Marco Fatata

La partecipazione al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia aveva messo in luce le difficoltà della relazione tra Francesca Coppola e Danilo D’Angelo, segnata da gelosia, tensioni e problemi di fiducia. Nel villaggio, Francesca aveva instaurato una particolare sintonia con il tentatore Marco Fatata.

Il legame con Marco Fatata, però, non si è trasformato in una storia duratura. Secondo la ricostruzione emersa dopo il programma, i contatti tra i due sarebbero proseguiti per un breve periodo, prima di interrompersi definitivamente. Il nuovo compagno di Francesca è dunque Graziano Lombardo, estraneo a quella frequentazione televisiva.

E Danilo? Le indiscrezioni su Giulia Colacchi

Anche Danilo D’Angelo avrebbe voltato pagina. Secondo le indiscrezioni riportate, starebbe frequentando Giulia Colacchi, una delle single conosciute durante Temptation Island, con la quale si era scambiato un bacio nel corso del programma.