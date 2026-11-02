Uomini e Donne, Elisa Leonardi insultata per il suo fisico: «Procederò per vie legali»

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Un messaggio offensivo sul peso, la decisione di mostrarlo pubblicamente e l’annuncio di possibili iniziative legali. Elisa Leonardi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e compagna di Ciro Solimeno, ha reagito agli attacchi ricevuti su Instagram, trasformando una vicenda personale in un’occasione per parlare di rispetto e body shaming.

Le offese sul peso e la replica su Instagram

A far scattare la reazione è stato, in particolare, il commento di un’utente rivolto al suo aspetto fisico: «Assomigli a una balena, pesi 800 kg». Elisa Leonardi ha condiviso alcuni messaggi ricevuti e ha risposto con una punta di ironia, ma anche con parole nette contro chi ritiene di poter giudicare liberamente il corpo degli altri.

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«Il proprio corpo non è un argomento di discussione pubblica e non si deve per forza avere un’opinione su tutto», ha scritto. Nel suo intervento ha anche ricordato di aver attraversato in passato momenti difficili nel rapporto con il proprio fisico.

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Il tema del body shaming e delle fragilità personali

La giovane ha quindi spostato l’attenzione dal singolo insulto a un problema più ampio: i commenti sull’aspetto esteriore possono colpire persone delle quali non si conoscono esperienze, insicurezze e difficoltà. La visibilità sui social, ha sottolineato nel suo sfogo, non rende accettabili le umiliazioni personali.

La presa di posizione dell’ex corteggiatrice richiama così il tema della responsabilità delle parole, soprattutto quando vengono rivolte a qualcuno attraverso uno schermo e possono raggiungere un pubblico molto vasto.

«Ho documentato gli insulti»: l’annuncio di provvedimenti

La vicenda potrebbe avere anche un seguito fuori dai social. Elisa Leonardi ha dichiarato di aver conservato le prove delle offese e di voler valutare le iniziative necessarie per tutelarsi.

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«Gli insulti che ho ricevuto sono stati documentati e pubblicati, e per questo procederò nelle sedi opportune», ha annunciato, aggiungendo: «Non permetterò a nessuno di farmi sentire sbagliata per il mio corpo».

Parole con cui la compagna di Ciro Solimeno ha chiuso il suo intervento, ribadendo che l’esposizione pubblica non cancella il diritto al rispetto della propria persona.