Clizia Incorvaia, frecciatina all'ex Francesco Sarcina: «Dopo tanti anni, una canzone decente»

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Tornano sotto i riflettori Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. A riaccendere l’attenzione sul rapporto tra i due ex coniugi è il nuovo singolo del frontman de Le Vibrazioni, Forse sono felice. Alcuni versi hanno alimentato sui social l’ipotesi di una frecciatina rivolta all’ex moglie, che ha risposto con un gesto ironico sul proprio profilo Instagram.

Nel testo della canzone compare il passaggio «Tanti anni a odiarmi, ma parli sempre di me. Io invece sono felice». Parole che diversi utenti hanno collegato alla travagliata fine del matrimonio tra il cantante e l’influencer.

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La replica ironica su Instagram

A catturare l’attenzione è stata soprattutto la scelta di Clizia Incorvaia, che ha pubblicato un carosello di fotografie su Instagram utilizzando proprio Forse sono felice come accompagnamento musicale. A completare il messaggio, una didascalia pungente: «Dopo tutti questi anni, una canzone decente. Prego».

Una battuta che molti hanno letto come una risposta alle indiscrezioni sul brano, senza che l’influencer abbia però chiarito esplicitamente se intendesse replicare al presunto riferimento contenuto nella canzone.

Dalla storia d’amore alla separazione

La vicenda sentimentale di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina è stata a lungo seguita dal pubblico. I due si sono conosciuti nel 2013; nel 2015 è nata la figlia Nina e nel 2016 si sono sposati in Sicilia. La separazione è arrivata nel 2019, dopo un rapporto segnato da tensioni e da successive dichiarazioni pubbliche. Negli anni entrambi hanno raccontato la propria versione di alcuni momenti difficili della relazione. Oggi, a riportare i loro nomi al centro del gossip, sono una canzone e una battuta affidata ai social.