Grande Fratello Vip, ascolti puntata del 2 novembre: ecco tutti i dati

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Il Grande Fratello Vip torna a crescere negli ascolti. La puntata di lunedì 2 novembre 2026 ha registrato 1.866.000 telespettatori e il 16,3% di share. Rispetto alla diretta di venerdì 30 ottobre, ferma a 1.698.000 spettatori e al 14,7%, il reality di Canale 5 guadagna 168mila spettatori e 1,6 punti percentuali di share.

Il confronto con ottobre

Il mese di ottobre aveva mostrato risultati alterni. Il 2 ottobre erano stati 1.555.000 gli spettatori, con il 13,8% di share; il 5 ottobre 1.778.000 (16,0%); il 9 ottobre 1.722.000 (15,2%); il 12 ottobre 1.888.000 (17,5%); il 16 ottobre 1.900.000 (16,6%); il 19 ottobre 1.870.000 (17,5%); il 23 ottobre 1.809.000 (15,7%); il 26 ottobre 1.743.000 (16,8%); infine il 30 ottobre 1.698.000 (14,7%).

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Le cinque puntate di settembre

La stagione era partita il 17 settembre con 1.879.000 spettatori e il 16,9% di share. Il 19 settembre il programma aveva raccolto 1.532.000 spettatori (15,8%); il 21 settembre 1.906.000 (18,3%); il 25 settembre 1.783.000 (17,0%); il 28 settembre 1.826.000 (16,6%).

Il bilancio dopo quindici appuntamenti

La serata del 2 novembre si colloca sopra la media degli spettatori delle precedenti quattordici puntate, pari a circa 1,78 milioni, e in linea con lo share medio stagionale del 16,3%. Il risultato migliore per numero di spettatori e quota di pubblico resta quello del 21 settembre (1.906.000 e 18,3%). Il minimo di spettatori è stato registrato il 19 settembre (1.532.000), mentre il valore più basso di share risale al 2 ottobre (13,8%). Il recupero dell’ultima diretta interrompe dunque la flessione delle due puntate precedenti, senza segnare un nuovo primato.