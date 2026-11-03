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Paolo Belli torna sul palco dopo il tragico incidente: «Non dimenticherò nulla»
Dopo mesi di silenzio e la sospensione degli impegni professionali, Paolo Belli annuncia il ritorno al lavoro. Il cantante e storico volto di Ballando con le Stelle ha affidato a un video pubblicato sui propri profili Instagram e X la decisione di riprendere le attività artistiche, interrotte dopo il grave incidente in bicicletta dello scorso luglio, nel quale ha perso la vita un uomo.
L’annuncio sui social dopo mesi di silenzio
«Dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare a fare il mio lavoro». Con queste parole Paolo Belli ha spiegato ai suoi follower la scelta di ricominciare, dopo una lunga assenza anche dai social network. Nel messaggio ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino durante questi mesi difficili.
«Però prima vorrei ringraziare tutti voi per il grande affetto che mi avete dimostrato in questi mesi con le vostre parole, i vostri pensieri o anche un semplice saluto per la strada», ha dichiarato.
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Il ricordo della tragedia
La sospensione delle attività era seguita all’incidente avvenuto il 13 luglio a Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Durante un’uscita in bicicletta si era verificato uno scontro con un pedone, Alessandro Magnani, 41 anni, che aveva perso la vita.
Nel suo messaggio, il cantante ha sottolineato che il ritorno sul palco non cancellerà quanto accaduto: «Ripartire lo devo a tutti voi e a chi lavora insieme a me. Sicuramente lo farò con uno stato d’animo diverso senza dimenticare nulla anche quando mi vedrete sorridere e cantare».
Da dicembre i concerti con la Big Band
Il ritorno alle esibizioni dal vivo è previsto a partire da dicembre, con una serie di concerti in Italia insieme alla sua Big Band. Paolo Belli ha concluso il video con un saluto al pubblico: «Ci vediamo presto in giro. Ciao a tutti».
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