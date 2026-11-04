Belve, da Gemma Galgani a Francesca Manzini ed Elisabetta Gregoraci: ecco i possibili ospiti della nuova stagione

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Francesca Fagnani si prepara a tornare in prima serata con Belve. La nuova edizione del programma di Rai 2 è annunciata per martedì 24 novembre e, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere più breve del solito: appena tre puntate, con la conclusione della quindicesima stagione nella prima metà di dicembre.

Nonostante il ciclo ridotto, le anticipazioni promettono interviste molto diverse tra loro, tra personaggi della televisione, dello sport e dello spettacolo. Al centro dell’attenzione c’è soprattutto Gemma Galgani, il cui possibile confronto a distanza con Tina Cipollari incuriosisce già il pubblico.

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Gemma Galgani, Francesca Manzini ed Elisabetta Gregoraci tra le anticipazioni

Secondo quanto riportato dal portale Cinemotore, Gemma Galgani e Francesca Manzini avrebbero già registrato le rispettive interviste. Anche Elisabetta Gregoraci, stando alla stessa fonte, sarebbe passata davanti alla celebre agenda rossa di Francesca Fagnani.

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Si tratta, per il momento, di anticipazioni giornalistiche: per conoscere il calendario definitivo degli ospiti occorrerà attendere le comunicazioni ufficiali della trasmissione.

Federica Pellegrini e Francesco Totti: le trattative

Tra i nomi indicati come possibili protagonisti figura anche Federica Pellegrini. Gabriele Parpiglia, su Quotidiano Nazionale, ha riferito che la campionessa avrebbe deciso di partecipare dopo una lunga trattativa.

Un’eventuale intervista potrebbe tornare anche sulla relazione passata con Filippo Magnini, che nella precedente stagione di Belve aveva espresso giudizi critici sul loro rapporto. Resta invece da definire, secondo le indiscrezioni, l’accordo con Francesco Totti, la cui firma sarebbe vicina.

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Il precedente: le parole di Tina Cipollari a Belve

Per Gemma Galgani non sarebbe un debutto assoluto nelle conversazioni di Belve: il suo nome era già emerso nel dicembre 2024, quando Tina Cipollari, intervistata da Francesca Fagnani, l’aveva definita una “donna inutile”, aggiungendo considerazioni che avevano suscitato la reazione della dama di Uomini e Donne.

Qualche settimana dopo, Gemma aveva risposto dagli studi del programma di Maria De Filippi, contestando le parole dell’opinionista: «Avevamo detto che non avremmo più parlato l’una dell’altra e invece mi hai definita una donna inutile. Tu non mi conosci e non togli nulla ai miei valori e a tutto ciò che ho fatto nella mia vita».

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Gemma difende Fagnani e replica sui gavettoni

In quella occasione, Gemma Galgani aveva anche apprezzato l’atteggiamento tenuto dalla conduttrice durante l’intervista a Tina Cipollari: «La Fagnani è stata molto carina ed è stata abbastanza protettiva nei miei confronti. Tu hai parlato in maniera insulsa. Tu non potrai mai annullare tutte le cose che ho costruito».

La polemica aveva riguardato anche i celebri gavettoni subiti da Gemma nel corso di Uomini e Donne. Tina li aveva descritti come una consuetudine estiva romana; la replica, nella puntata del 9 gennaio 2025, non si era fatta attendere: «Ha anche detto che farmi i gavettoni è una cosa simpatica che si fa d’estate, ma lei li ha fatti anche in inverno contro di me. Credo che debba far pace con le stagioni».

Ora la parola potrebbe passare a Gemma

Se la sua presenza nella nuova edizione sarà confermata, Gemma Galgani avrà l’occasione di raccontare la propria versione davanti a Francesca Fagnani. Resta da vedere se tornerà sulle tensioni con Tina Cipollari o se l’intervista porterà alla luce aspetti meno conosciuti della sua vita.